Jak powstaje smog i jak go zmierzyć?

Już w najbliższą sobotę, 8 maja, wystartuje 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczna edycja Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik odbędzie się online pod hasłem „Klimat i my”

Państwowy Instytut Badawczy NASK zaprezentuje w Strefie Przyszłości Edukacyjną Sieć Antysmogową (ESA). Dla odwiedzających NASK, wspólnie z partnerami i w ramach projektu „ESA dla OSE”, przygotował aż trzy pokazy online zaplanowane na 8 maja:

11:30 – „Co wisi w powietrzu?” – pokaz dla najmłodszych i rozmowa z ekspertem Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego. Uczestnicy zobaczą m.in. doświadczenie, które pokazuje, jak powstaje smog.

12:30 – „Jak działa miernik zanieczyszczenia powietrza?” – prezentacja budowy i zasad działania różnych rodzajów mierników powietrza. Eksperci opowiedzą m.in. o metodach pomiarowych.

13:30 – „Czy na pewno nie palisz?” – eksperyment i wystąpienie prof. dr. hab. inż. Artura Badydy o wpływie smogu na nasze zdrowie.

Powietrze nie zna granic, dlatego staramy się uświadamiać wszystkim, że smog to problem, który dotyczy każdego z nas. Przygotowaliśmy coś i dla najmłodszych, i dla starszych widzów. Będą eksperymenty, filmy i spotkania z ekspertami. Chcemy Was zainspirować do wykonania swoich własnych doświadczeń w domach i zachęcić do działań na rzecz czystego powietrza! – mówi Barbara Leśniczak, kierownik ESA.