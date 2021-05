W Warszawie i Krakowie płacą najmniej. Zaskakujące wyniki badań

Polscy studenci zarabiają mniej niż przed rokiem. Najgorzej sytuacja wygląda w Krakowie i w Warszawie, gdzie duża część młodych pracowników zarabia poniżej tysiąca złotych. Wobec oczekiwań to wręcz przepaść. Większość studentów marzy w przyszłości o pensji 10 tysięcy złotych na rękę.

Polski student jest coraz biedniejszy. Wszystko przed pandemię. Wynika tak z badania „Student w pracy” przygotowanego przez Polską Radę Biznesu. Duża część młodych, którzy pracują w trakcie studiowania, działa w branżach najbardziej dotkniętych przez obostrzenia – gastronomii i turystyce.

W 2021 roku, według danych z badania, 30 proc. studentów zarabia między od 2 do 3 tys. złotych netto. Widać tu spadek o 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Wtedy w takich widełkach płacowych mieściło się 40 proc. studentów. Co ciekawe – trzy razy więcej młodych pracowników zarabia w tym roku więcej niż 5 tys. zł netto (11 proc. w roku 2021).

Aż 13 proc. studentów zarabia poniżej 1 tys. zł netto. Najwięcej takich pracowników jest w Krakowie (20 proc.), Warszawie i Poznaniu (w obydwu miastach takie osoby stanowią 18 proc.).

Na drugim biegunie jest Wrocław, gdzie 18 proc. pracujących studentów zarabia powyżej 5 tys. zł na rękę. Duży procent takich osób jest też w Trójmieście (16 proc.), Bydgoszczy i Toruniu (14 proc.), Łodzi (13 proc.), Poznaniu (10 proc.) i Szczecinie (8 proc.). Najgorzej pod tym względem jest w Warszawie (6 proc.) i Krakowie (5 proc.).

money.pl/kp