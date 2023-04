Bogaty jak student. Nawet 7 tysięcy zł miesięcznie

Wzrosła grupa studentów zarabiających poniżej 2 tysięcy złotych na rękę – to prawie co czwarty z nich. Ale w Bydgoszczy i Toruniu zarabiający powyżej 7 tysięcy złotych netto miesięcznie stanowią aż 24 proc. wszystkich pracujących studentów.

Badanie „Student w pracy” Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu pokazuje, że w 2023 r. co piąty student zarabia pomiędzy 2 a 3 tysiące złotych miesięcznie. Tyle samo (19 proc.) otrzymuje pensję w wysokości od 3 do 4 tysięcy złotych na rękę, co jest porównywalne z 2022 r.

Na rynku pracy obserwujemy dwa trendy. Z jednej strony firmy tną koszty i ograniczają zatrudnienie studentów, co wpływa na zwiększanie liczby osób deklarujących zarobki w przedziale 1001 a 2000 złotych oraz poniżej tysiąca złotych. Z drugiej strony widać profesjonalizację pracy studenckiej. Mimo niepewności na rynku przedsiębiorstwa chcą zatrudniać najlepszych kandydatów i są gotowe bardzo dobrze im zapłacić – mówi Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu.

W Bydgoszczy i Toruniu zarabiający powyżej 7 tysięcy złotych netto miesięcznie stanowią aż 24 proc. wszystkich pracujących studentów. Na drugim miejscu pod względem odsetka osób z najwyższą pensją plasuje się Lublin – tu wynagrodzeniem powyżej siedmiu tysięcy „na rękę” może pochwalić się 15 proc. pracujących. A w stolicy? W Warszawie, która zawsze wygrywa pod względem wysokości płac w tym wypadku najwięcej respondentów (19,4 proc.) zadeklarowało wynagrodzenie pomiędzy 1 a 2 tys. zł.

Z deklaracji wynika, że również studenci Trójmiasta na niewiele mogą liczyć.

A jakie są oczekiwania? Młodzi ludzie oczekują zdecydowanie wyższych płac. Ponad 25 proc. z nich chciałoby teraz zarabiać powyżej dziesięciu tysięcy złotych. W następnych latach takich wynagrodzeń spodziewa eis coraz większa grupa.

Badanie „Student w pracy” Programu Kariera PRB pokazuje, że dla trzech czwartych respondentów zarobki są ważne, bo bez nich nie są w stanie rozwijać swoich pasji. Połowa nie wybierze ciekawej pracy, jeśli jest mniej intratna w porównaniu z mniej ciekawą, ale z wyższymi zarobkami.

