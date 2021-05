Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG!

W wydanym postanowieniu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania strony transakcji muszą wstrzymać się z wykonywaniem zaskarżonej przez RPO decyzji Prezesa UOKIK [...] - napisał Rzecznik we wniosku do sądu rejestrowego