Balcerowicz: W tym roku rusza pilotaż paszportyzacji żywności

Jeszcze w 2021 roku ruszy pilotaż dot. paszportyzacji żywności - przekazał w czwartek dyrektor departamentu innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Mateusz Balcerowicz. Pilotaż ma zakończyć się w 2022 roku, a następnie „wyjść” do konsumentów

Balcerowicz podczas kongresu Impact‘21 wyjaśnił, że paszportyzacja ma na razie dotyczyć trzech produktów - ziemniaków, mięsa wieprzowego oraz wołowego. Dzięki niemu ma być znana „droga” produktu od jego hodowli aż po sklepowe półki.

Dyrektor dodał, że paszporty mają w przyszłości konsumentowi pozwolić na sprawdzenie pochodzenia produktu - w tym przypadku Polski, jego jakości oraz z jakiego np. on regionu pochodzi.

Projekt pilotażowy ma zostać uruchomiony w tym roku, a zakończyć w przyszłym, a dopiero później wyjść z nim do konsumentów - poinformował Balcerowicz.

Przedstawiciel Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przekazał, że dopiero badania konsumentów zdecydują, jakie informacje do nich dotrą za pomocą takiego paszportu. Wskazał, że obecnie informacje o produktach są analogowe, rozproszone.

Dodał, że według rozeznania jakie przeprowadził KOWR, że ok. 10 proc. obecnych informacji ma znaczenie dla klientów. Chodzi m.in,. to czy spełnia on standardy jakościowe, jaki czas upłynął od wytworzenia do sprzedaży produktu, bądź czy jest to produkt regionalny.

Według Balcerowicza zainteresowanie paszportem wyrażają sami rolnicy, a paszportyzacja wzmocni polskich producentów tak na rynku wewnętrznym jak i za granicą.

PAP/mt

