Prezes KGHM o 20 mln ton miedzi w nowym złożu i miliardowych inwestycjach

Prezes KGHM Polskiej Miedzi Marcin Chludziński poinformował w piątek, że jego firma otrzymała koncesję poszukiwawczą na nowe złoże w Polsce, które wstępnie jest szacowane nawet na 20 milionów ton miedzi – informuje PAP. Według Chludzińskiego to potencjalnie największe złoże miedzi w Europie i jedno z największych na świecie. W czwartek podczas konferencji prasowej Marcin Chludziński powiedział, że KGHM tylko w tym roku planuje zainwestować ponad 3 mld zł

Otrzymaliśmy koncesję poszukiwawczą na nowe złoże, może ono dać nawet 20 mln ton miedzi. Może się okazać, że jest to największe złoże w Europie oraz jedno z największych na świecie - stwierdził w piątek prezes koncernu KGHM Marcin Chludziński.

Koncesja na możliwość poszukiwania metalu dotyczy obszarów Bytomia Odrzańskiego oraz miejscowości Kulów-Luboszyce. W przypadku pozytywnej wyceny złoża nastąpi jego eksploracja – mówi prezes KGHM. Według danych Państwowej Służby Geologicznej (PSG) w 2015 r. Polska była na piątym miejscu na świecie pośród państw o największych zasobach miedzi. W 2015 r. PSG szacowała zasoby miedzi w Polsce na 36 mln ton.

Czytaj też: Prezes KGHM: Rekomendujemy wypłatę 300 mln zł dywidendy

Czytaj też: Zysk KGHM wzrósł o 26,5 proc. i wyniósł 1,8 mld zł w 2020 r.

KGHM nie przestaje inwestować ogromnych środków w biznes, Marcin Chludziński powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej, że jego firma tylko w tym roku planuje zainwestować ponad 3 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na udostępnianie złóż, a wymieniona kwota dotyczy wyłącznie Polski. Żebyśmy mogli za 5 lat coś robić dalej, dzisiaj musimy te inwestycje czynić – powiedział prezes KGHM dodając, że inwestycje dotyczą złóż będących już w posiadaniu i eksplorowanych przez KGHM, ale w złożach tych sięga się po kolejne depozyty surowca. „Idziemy szybami w nowe obszary, na które mamy już koncesje” - podkreślił.

Sukces Sierra Gorda

Wspomniane 3 mld zł inwestycji nie dotyczą więc zagranicznych złóż należących do koncernu. Prezes Chludziński wypowiedział się także na temat kopalni KGHM zlokalizowanej w Chile. Stwierdził, że koncern nie przewiduje obecnie inwestowania w chilijskiej kopalni w Sierra Gorda. Tam optymalizujemy to co mamy, nie chcemy tam wkładać nowych pieniędzy inwestycyjnych, dbamy od 3 lat, żeby te instalacje dały nam więcej przez lepszą organizację pracy i dają nam więcej, bo patrząc na produkcję, to są wzrosty rok do roku o 20 proc. – czytamy w relacji PAP.

Chludziński podkreślił, że wyniki finansowe w Sierra Gorda ustawicznie poprawiają się od 3 lat i to jest efekt podjętych przez KGHM działań. Dobre wyniki w kopalni Sierra Gorda to, zdaniem prezesa, efekt zaangażowania pracujących na miejscu polskich inżynierów, a działalność kopalni dobrze rokuje na nadchodzące lata.

Ceny miedzi biją rekordy

12 maja KGHM Polska miedź podała wyniki dotyczące działalności w I kw. br., informując o najwyższym zysku operacyjnym Grupy i spółki od 2012 r. - kiedy ceny miedzi też były rekordowo wysokie. Zysk netto Grupy KGHM w I kw. br. wyniósł 1,36 mld zł, o 98 proc. więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w całym roku 2020 zysk netto Grupy wyniósł 1,8 mld zł, o 27 proc. więcej w skali roku.

Jak mówił prezes Chludziński w czwartek podczas konferencji prasowej, Wsparły nas wysokie ceny miedzi w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku. Wzrosły przychody, wzrósł wynik netto. Utrzymaliśmy produkcję górniczą i hutniczą. Mimo dobrego czasu, jeśli chodzi o ceny należy dbać o inwestycje. Rzeczywiście obecnie ceny metalu są najwyższe w historii. Na giełdzie metali LME w Londynie cena miedzi przekroczyła kilka dni temu 10,5 tys. dol. za tonę, podczas gdy jeszcze w I kw. ubiegłego roku jej cena kształtowała się na poziomie 4,37 tys. dol. za tonę.

Marcin Tronowicz