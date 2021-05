Orlen rozważa przetwarzanie rolniczej biomasy w produkty petrochemiczne

PKN ORLEN analizuje możliwość zagospodarowania biomasy rolniczej pochodzącej z wytwarzania cukru oraz produktów zbożowych i przetwarzanie jej na wysokomarżowe produkty petrochemiczne, biometan oraz wodór. Spółka podpisała list intencyjny o współpracy w tym zakresie z Krajową Spółką Cukrową. Realizacja projektu wpisałaby się w strategię ORLEN2030 zakładającą rozwój „zielonej” petrochemii i paliw alternatywnych

Konsekwentnie podejmujemy działania, które maksymalizują zyski spółki i wzmacniają jej pozycję na międzynarodowym rynku, a jednocześnie przybliżają do osiągniecia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Współpracę z Krajową Spółką Cukrową postrzegamy jako szansę na dalszy rozwój kluczowych obszarów naszej działalności i wdrożenie kolejnych projektów przyjaznych środowisku. Ich realizacja przyniosłaby nam wymierne korzyści biznesowe i stanowiła kolejny krok do osiągnięcia celów założonych w strategii. Podpisany list intencyjny to początek działań w tym kierunku i znakomity przykład łączenia interesów dwóch firm, których wspólnym mianownikiem jest polski kapitał – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.