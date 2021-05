Social media są już ważną częścią naszego życia

Niemal 2/3 Polaków przynajmniej raz w tygodniu korzysta z mediów społecznościowych w godzinach pracy - tak wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja kariery”. Tzw. social media stają się coraz ważniejszym narzędziem realizacji obowiązków zawodowych. Jednak mimo zmian zachodzących w powszechnym odbiorze tych kanałów aż 1/3 badanych przyznaje, że ich przełożeni nie zgadzają się na korzystanie z mediów społecznościowych przez pracowników.

Media społecznościowe mogą być zarówno wsparciem, jak i przeszkodą przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Są źródłem wiedzy i podtrzymywania kontaktów, mogą inspirować i pomagać w znalezieniu pracy. Jednocześnie nieodpowiednio używane mogą rozpraszać i spowalniać wykonywanie obowiązków. Ich stała i mocna obecność w świecie zawodowym jest jednak niezaprzeczalnym faktem. Choć dekadę temu stanowiły w wielu firmach tabu, dziś media społecznościowe wpływają na naszą pracę każdego dnia.

63 proc. Polaków używa mediów społecznościowych w pracy minimum raz w tygodniu. Blisko połowa - jednocześnie w celach służbowych i prywatnych.

Jak wynika z badania Pracuj.pl, niemal 2/3 Polaków w wieku produkcyjnym (63 proc.) przynajmniej raz w tygodniu korzysta z mediów społecznościowych w czasie pracy. Co interesujące, tylko 15 proc. z badanych używa ich w tym czasie wyłącznie do celów służbowych, a blisko połowa – zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Badanie może wskazywać więc na ciekawe zjawisko – czyli przyczynianie się mediów społecznościowych do coraz mocniejszego zacierania się granicy między życiem prywatnym i zawodowym.

Jak zauważają eksperci, jeszcze kilka lat temu korzystanie z mediów społecznościowych w godzinach pracy bywało źle postrzegane przez pracodawców, a na sprzęcie służbowym instalowano m.in. blokady uniemożliwiające korzystanie z tych kanałów. I choć postawy w tym zakresie przeszły znaczącą ewolucję, wciąż widoczne są różnice między postawami pracodawców a faktycznymi zachowaniami czy oczekiwaniami pracowników.

1/3 badanych nie ma zgody przełożonego na korzystanie z social media. Tyle samo respondentów faktycznie nie używa ich w godzinach pracy.

35,5 proc. badanych uważa, że w ich firmie korzystanie z mediów społecznościowych w godzinach pracy jest zakazane. I co ciekawe, identyczna grupa badanych deklaruje, że nie sięga po nie w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Jednak znacznie mniej, bo tylko 16 proc. respondentów oczekiwałoby takich zakazów w idealnym miejscu pracy. Kolejne 17,5 proc. nie otrzymało od kierownictwa informacji, jaki jest jego stosunek do kanałów społecznościowych.

Badanie wskazuje wyraźnie, że rozwój social media w naszym codziennym życiu ma wpływ na środowisko pracy. Dlatego stosunek pracodawcy do nich powinien być jasno określony, a także spójny z kulturą firmową. Jak pokazuje badanie, media społecznościowe bywają czasem po prostu ważnym narzędziem pracy. Dlatego pełny zakaz ich wykorzystywania współcześnie jest zazwyczaj złym wyborem. Pracodawca powinien natomiast jasno artykułować, do jakich celów pracownik powinien używać kanałów społecznościowych i z czego te zasady wynikają - komentuje Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj.

Z badań wynika, że choć pełna dowolność w korzystaniu z social media w pracy oczekiwana jest przez blisko połowę badanych (48 proc.), duża grupa (36 proc.) przedstawia się jako zwolennicy zgody na używanie ich w tym czasie tylko do celów służbowych. Spory udział badanych dostrzega więc potrzebę opracowania wyraźnych ram, wyznaczających granice sięgania po media społecznościowe. Podział ten powinien być jednak zrozumiały i klarowny.

Dobrze wykorzystane media społecznościowe mogą być jednym z najbardziej skutecznych narzędzi pracy i rozwoju zawodowego. Są także kluczowym narzędziem promocji biznesu. Jak postrzegają ich rolę badani? Respondenci Pracuj.pl ocenili sześć aspektów, którym mieli przyporządkować pozycje od 1 (najbardziej pomocne) do 6 (najmniej pomocne). Co ciekawe, uśrednione wyniki większości kategorii są do siebie bardzo zbliżone – co może wskazywać na dużą rozbieżność odpowiedzi wśród badanych, a więc wykorzystywanie kanałów społecznościowych do różnych celów.

W opiniach można jednak zauważyć pewne prawidłowości. Respondenci najczęściej uważali media społecznościowe za dobre narzędzie do budowy różnorodnych relacji – utrzymania kontaktu ze współpracownikami i z klientami a także szukania danych o firmach lub ofertach pracy. Rzadziej natomiast wskazywali jako dobre źródło bieżącej wiedzy o branży lub narzędzie poszerzania umiejętności. Jak zauważa Konstancja Zyzik, z punktu widzenia pracodawcy warto zwrócić uwagę szczególnie na… społeczny aspekt social media.

Najbardziej popularnymi kanałami używanymi w pracy są Facebook, YouTube i Instagram. Za podium znalazły się LinkedIn i Twitter.

Media społecznościowe mogą wspierać budowanie relacji między pracownikami na styku życia zawodowego i prywatnego. W większych organizacjach napędzają np. rozwój wewnętrznych grup zainteresowań czy współpracę w mniejszych zespołach, a także umacniają employee experience. W małych firmach z kolei działania pracowników mogą być bardzo dobrym narzędziem employer brandingu - mówi Konstancja Zyzik.

Źródło: pracuj.pl

Badacze zapytali Polaków, którzy deklarują wykorzystanie mediów społecznościowych służbowo, z jakich kanałów korzystali w pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zdecydowanie najczęściej wymieniany był Facebook – wskazało na niego 88 proc. respondentów z tej grupy, na drugim miejscu YouTube (65 proc.), a podium uzupełnia Instagram (39 proc.).

Zdecydowanie rzadziej wymieniany był LinkedIn (18 proc.), co może zaskakiwać biorąc pod uwagę znaczną popularność tego medium w niektórych branżach i specjalizacjach. Ten sam rezultat osiągnął Twitter (18 proc.). Jeszcze bardziej niszową rolę w działaniach zawodowych miały TikTok i Reddit.

Dzięki temu, że umożliwiają dotarcie do wielu osób, kanały social media są także wykorzystywane w procesach rekrutacji. Na korporacyjnych profilach coraz częściej znaleźć można m.in. posty, grafiki i spoty promujące nowe rekrutowane stanowiska, markę pracodawcy czy poszczególne zalety zatrudnienia w danej firmie.

Cyfryzacja sprawia, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów i pracodawców tworzy się aplikacje na urządzenia mobilne, które ułatwiają łatwe i szybkie wyszukiwanie ogłoszeń, śledzenie na bieżąco pojawiających się nowych ofert. Umożliwiają także łatwe aplikowanie o pracę i informacje, na jakim etapie rekrutacji jest nasze CV.

Łatwość korzystania z social media i innowacje w zakresie user experience, jakie przyniósł rozwój kanałów społecznościowych dodatkowo napędza zapotrzebowanie na podobne narzędzia. W efekcie po aplikacje mobilne wspierające szukanie pracy sięga już 35 proc. Polaków starających się obecnie o nowe miejsce zatrudnienia. Pierwszym takim rozwiązaniem w Polsce, rozwijanym już od blisko dekady, jest aplikacja Pracuj.pl. Tylko w samym 2020 roku pobrano ją 900 000 razy i wysłano za jej pomocą 8 mln CV.

Jak pokazują wyniki badania Pracuj.pl, niezależnie od preferencji menedżerów i pracowników media społecznościowe w pracy stały się faktem, a rozwój narzędzi mobilnych i rosnąca wielokanałowość sprawiają, że trudno wyeliminować social media z zawodowego życia. Liczba specjalizacji, w których można sobie poradzić bez choćby niewielkiego wykorzystania tego kanału, sukcesywnie maleje.

Skalę jego rozpowszechnienia pokazują badania We Are Social i Hootsuite, zgodnie z którymi w 2020 roku z social media korzystało 49 proc. populacji świata i ponad 80 proc. populacji internautów – czyli 3,8 mld aktywnych użytkowników. Tym bardziej istotne jest obserwowanie preferencji pracowników w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych w środowisku pracy, a także rozważanie jego efektywnego wdrażania w firmowe życie.

PR/RO

