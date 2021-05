Wiedza i badania. Orlen buduje swoją przewagę konkurencyjną

PKN Orlen otworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Projekt o wartości około 184 mln zł został zrealizowany w ciągu 22 miesięcy w ramach Programu Rozwoju Petrochemii.

Obecnie trwają rozruchy technologiczne powstałej infrastruktury badawczej. Pierwsze instalacje pilotowe zostały już zabudowane. Są to: instalacja do produkcji mieszanek asfaltowych, instalacje blendingu benzyn, olejów napędowych, paliwa lotniczego i środków smarowych, które pozwolą uzyskiwać optymalne receptury, a także instalacja produkcji zaawansowanych biokomponentów.

Centrum Badawczo – Rozwojowe PKN Orlen to nowy wymiar rozwoju tego koncernu. Efektywne wdrażanie nowych technologii i produktów to koło zamachowe całej polskiej gospodarki. Będzie to platforma współpracy ze startupami, instytutami naukowymi – napisał w liście skierowanym do uczestników uroczystości otwarcia CBR PKN Orlen Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych podkreślił, że w ramach Strategii 2030 Orlen realizuje inwestycje niespotykane w latach poprzednich. Pozwalają one koncernowi stać się jedną z najistotniejszych lokomotyw polskiej gospodarki.

Nowe centrum badawcze będzie skupiało polską elitę rodzimego przemysłu petrochemicznego. Rząd musi wspierać takie inwestycje także odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi. I to robimy. Zachęcamy polskie spółki do aktywnego inwestowania – powiedział Maciej Małecki.

Nie będziemy mieć efektywnego biznesu bez połączenia go z nauką. Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie motorem rozwoju i innowacyjności dla całej Grupy Orlen, również spółek, które przejmujemy. Orlen szybko podejmuje decyzje i szybko je realizuje – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Doskonale rozumiemy, że wzmacnianie naszego biznesu nie będzie możliwe bez budowy potencjału w badaniach i rozwoju. Dlatego, zgodnie ze strategią Orlen2030, na inwestycje w tym obszarze w ciągu 10 lat wydamy 10 proc. całej puli inwestycyjnej, czyli co najmniej 3 mld zł. Obejmą one nową mobilność, wodór, recykling, badania i rozwój oraz cyfryzację. Traktujemy te środki jako inwestycję w przyszłość. W pełni zamierzamy przy tym wykorzystać potencjał Centrum Badawczo-Rozwojowego, które wybudowaliśmy w niecałe 2 lata - powiedział Daniel Obajtek.

Najważniejszą częścią kompleksu jest zaplecze badawczo-testowe, w którego skład wchodzi Hala Odwzorowań i Pilotaży o powierzchni blisko 2 tys. m. kw. Zaawansowana konstrukcyjnie oraz technologicznie powierzchnia umożliwia elastyczną zabudowę instalacji badawczych i pilotowych o wysokości dochodzącej nawet do 15 metrów.

W ten sposób nowe technologie oraz rozwiązania wprost z fazy naukowych doświadczeń będą mogły wkroczyć w etap testowania w okolicznościach bliskich realnym warunkom produkcji. Jeszcze w tym roku w Hali stanie instalacja pilotowa Hydrokrakingu. W przyszłym roku będą to instalacje pilotowe: Hydroodsiarczania Olejów Napędowych, Reformingu i Pirolizy oraz Destylacji.

Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie także funkcjonować jako platforma współpracy pomiędzy PKN Orlen a startupami, wynalazcami, instytutami czy uczelniami. Sieć współpracy PKN Orlen już teraz obejmuje wszystkie uczelnie techniczne w Polsce, działające w obszarze zainteresowań koncernu, m.in. Politechnikę Warszawską z jej filią w Płocku, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Warszawski, Instytuty Badawcze oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Istotnym celem tej inwestycji jest również promocja nauki. W ramach realizacji projektów badawczych planowane jest zaangażowanie studentów i młodych naukowców, którzy będą mogli zdobywać doświadczenie i nowe kompetencje – powiedział Daniel Obajtek.

Wideo z uroczystości otwarcia CBR PKN Orlen

Robert Olesiński

