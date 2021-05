Lego otwiera nowy sklep w Warszawie!

Już 27 maja marka LEGO otworzy w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie swój pierwszy własny oficjalny sklep w Polsce. Odwiedzający mogą się spodziewać zupełnie nowych doświadczeń oraz możliwości zakupu limitowanych serii zestawów

Zapowiadane pod koniec roku otwarcie nowego sklepu producenta kultowych klocków otworzy nowy rozdział w historii obecności LEGO w Polsce. Jak mówi Justyna Ciępka, General Manager na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie w LEGO, to bardzo ważne wydarzenie dla marki.

Bardzo się cieszę, że już za chwilę będziemy mogli obsługiwać klientów we własnym stacjonarnym sklepie. Taka placówka to dla nas duże wyróżnienie i potwierdzenie, że Polska jest bardzo istotnym rynkiem dla firmy LEGO. Mamy tutaj wielu wiernych fanów, dlatego mam nadzieję, że chętnie będą nas odwiedzali. Z kolei te osoby, które nie znają nas zbyt dobrze, będą miały doskonałą okazję do bezpośredniego kontaktu z marką i wierzę, że nas polubią – dodaje.

Zaproszenie do świata LEGO

Wizyta w sklepie LEGO będzie z pewnością obowiązkową pozycją na liście miejsc do odwiedzania zarówno dla rodziców z dziećmi, jak i dorosłych wielbicieli marki. Punkt sprzedaży będzie się znajdować na parterze w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie. Odwiedzający będą mogli liczyć na zupełnie nowe doświadczenia związane z marką. W sklepie o powierzchni 285 metrów kwadratowych znajdą nie tylko szeroki wybór zestawów LEGO czy miejsce do zabawy klockami, ale także będą mogli jeszcze bardziej doświadczyć świata LEGO za pomocą specjalnego ekranu, na którym minifigurki LEGO będą naśladować każdy ich ruch. W sklepie będzie można również kupić limitowane serie i zestawy niedostępne w innych kanałach sprzedaży np. zestaw LEGO F.R.I.E.N.D.S Apartments (nr 10292), który swoją oficjalną premierę będzie mieć 1 czerwca.

Z okazji otwarcia na odwiedzających czekać będą także specjalne okazje. Do 5 czerwca do każdego zakupu powyżej 530 zł otrzymają oni w prezencie zestaw Otwarcie sklepu LEGO (nr 40145), a do 31 maja pierwsze 250 osób, które zrobią zakupy za kwotę powyżej 330 zł, otrzymają figurkę pracownika sklepu LEGO z limitowanej kolekcji ze specjalnym elementem z napisem „LEGO Store Warszawa”.

Atrakcje dla najmłodszych

Uruchomienie nowego sklepu zbiega się w czasie ze zbliżającym się Dniem Dziecka, dlatego marka LEGO postanowiła także zadbać o aktywną rozrywkę nie tylko dla najmłodszych, ale i całych rodzin. W dniach 27-30 maja na Polu Mokotowskim w Warszawie staną specjalne figury zbudowane z klocków LEGO. Podczas spaceru wystarczy je odszukać i ułożyć hasło z liter, które będą przy konstrukcjach. Po odgadnięciu hasła będzie można odebrać nagrodę w oficjalnym sklepie LEGO w Westfield Arkadia (do wyczerpania zapasów). Rozrywka dla całej rodziny gwarantowana!

