Wiceminister zdrowia o Polskim Ładzie: poprawa zdrowia wszystkich Polaków

Celem, który stawiamy sobie, jest poprawa zdrowia wszystkich Polaków - nie tylko tych pracujących, ale także dzieci, seniorów - powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, pytany o cel założeń Polskiego Ładu w kwestii ochrony zdrowia. Zakłada on m.in. zwiększenie wydatków na zdrowie do 7 proc. PKB.

Podczas czwartkowej konferencji „Zmiany w systemie ochrony zdrowia”, zorganizowanej przez Federację Przedsiębiorców Polski oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej, zaprezentowano badania IBRIS dotyczące finansowania systemu ochrony zdrowia oraz odniesiono się do propozycji Polskiego Ładu w obszarze zdrowia.

Gadomski był pytany o cel i efekt zapowiadanych przez Zjednoczoną Prawicę zmian w tym obszarze.

Celem, który stawiamy sobie, jest poprawa zdrowia wszystkich Polaków - nie tylko pracujących, ale także dzieci, seniorów” - powiedział podsekretarz stanu w resorcie zdrowia. Jak dodał, celem cząstkowym jest także „poprawa zdrowia pracujących Polaków”.

„Moim marzeniem, wraz z ministrem zdrowia (Adamem Niedzielskim) jest takie, żebyśmy osiągnęli 7 proc. PKB na zdrowie wcześniej - może w 2025 r.” - mówił Gadomski.

Wiceszef MZ zwrócił uwagę, że „pandemia zahamowała pozytywne zmiany, które pacjenci mogliby zauważyć w systemie ochrony zdrowia”. Wskazał m.in. na cyfryzację ochrony zdrowia, uwolnienie części limitu do niektórych specjalistów.

Gadomski podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że obecnie dokonują się zmiany w obszarze opieki onkologicznej, Funduszu Medycznego. Dodał, że zapowiadane są także nowe inwestycje.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Według założeń programu, wydatki na zdrowie już w 2023 r. mają osiągnąć poziom 6 proc. PKB. Nowe środki mają zostać przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie. Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia ma zmniejszyć kolejki, a cyfryzacja ułatwić dostęp do lekarza.

PAP/RO

