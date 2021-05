Premier: jesteśmy w przededniu wielkiego skoku infrastrukturalnego

Jesteśmy w przededniu wielkiego skoku infrastrukturalnego. Mamy przed sobą okres przynajmniej 10 lat wielkiego placu budowy. Chcemy skorzystać z doświadczenia, ze współpracy z firmami hiszpańskimi - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Hiszpanii

W obecności premierów Polski i Hiszpanii, Mateusza Morawieckiego i Pedro Sancheza, podpisano w poniedziałek szereg porozumień m.in. o współpracy w polityce przemysłowej, sferze cyberbezpieczeństwa i współpracy resortów dyplomacji obu krajów.

My jesteśmy w przededniu wielkiego skoku infrastrukturalnego. Mamy przed sobą okres przynajmniej 10 lat wielkiego placu budowy. Chcemy skorzystać z doświadczenia, ze współpracy z firmami hiszpańskimi - powiedział Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z Sanchezem po podpisaniu porozumień.

My chcemy, żeby Europa była niezależna, suwerenna, także pod kątem właśnie zdrowia publicznego, szczepionek i żebyśmy to my nasz los mieli we własnych rękach, dlatego tą autonomię strategiczną należy rozumieć jako wzmocnienie wymiaru bezpieczeństwa, a także w wymiarze gospodarczym wzmocnienie całej Unii Europejskiej - dodał Morawiecki.