Po Kauflandzie kolejne sklepy będą obchodzić niedzielny zakaz handlu?

Wszystkie sklepy Kaufland będą świadczyć usługi pocztowe w niedziele, co otwiera furtkę do uruchamiania placówek także w niedziele niehandlowe. Choć niemiecka sieć na razie się na to nie zdecydowała, to jest za to krytykowana. Decyzję Kauflandu potępiają związkowcy z Solidarności - podają wirtualnemedia,pl

Postępowanie firmy Kaufland to lekceważenie państwa polskiego oraz parlamentu jako ustawodawcy. Na takie działania w Niemczech Kaufland by sobie nie pozwolił - komentuje dla Wirtualnemedia.pl Alfre

W piątek Kaufland poinformował o ważnej zmianie - we wszystkich sklepach tej sieci w całej Polsce działać będę usługi pocztowe. Oznacza to, że placówki mogą być czynne także w niedziele objęte zakazem handlu. W komunikacie sieć zaznaczyła, że decyzja wynika z dużego zainteresowania klientów usługami pocztowymi - dotychczas były dostępne w ponad 100 z 227 sklepów sieci,

Na rynku handlowym obserwujemy tendencję uruchamiania tego typu działalności, która jednocześnie stwarza możliwość prowadzenia sprzedaży w niedziele niehandlowe. Uważnie obserwujemy konkurencję oraz trendy i nie zamykamy się na żadne z rozwiązań, które będzie odpowiadać potrzebom naszych klientów - mówił cytowany w komunikacie prasowym Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska.

Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu, Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl bez cienia wątpliwości ocenia, że inne sieci handlowe pójdą drogą wytyczoną przez Kaufland. - Teraz to pójdzie jak lawina. Sieci handlowe widzą, że rząd nie reaguje, parlament też. Postępowanie firmy Kaufland to lekceważenie państwa polskiego oraz parlamentu jako ustawodawcy. Na takie działania w Niemczech Kaufland by sobie nie pozwolił. Tam w ustawie zasadniczej zapisana jest „niedzielna cisza” i każdy to szanuje - mówi dla Wirtualnemedia.pl Alfred Bujara. - Prawa w Niemczech sklepy nie próbują obchodzić żadnymi kruczkami. U nas tak. Pokazuje się w ten sposób, że pracownik się nie liczy, ważny jest tylko zysk. To przykre - dodaje Bujara.

Czytaj także: MSZ: analizujemy informację ws. samolotu PLL LOT; należy spodziewać się prowokacji

wirtualnemedia.pl/gr