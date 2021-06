Niemieccy lekarze zarabiają sporo, ale i tak narzekają

Lekarze to najlepiej opłacana grupa zawodowa w Niemczech. Niemniej jednak co druga osoba jest niezadowolona ze swoich zarobków. Jeśli spojrzeć na konkretne liczby, można zgadnąć, dlaczego. Różnice wewnątrz tej grupy zawodowej są ogromne - pisze w środę dziennik „Welt”

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, pełnoetatowy pracownik w Niemczech zarobił w 2020 roku średnio 3975 euro brutto miesięcznie. To nieznaczna poprawa, bo w 2017 roku średnie wynagrodzenie wynosiło 3771 euro miesięcznie. Za to lekarz w Niemczech zarabia rocznie średnio 89 538,80 euro brutto, czyli miesięcznie 7416,6 euro. To rocznie o 32 553,80 euro więcej niż wynosi średnia roczna pensja w Niemczech. Jednak według badań portalu kariery Stepstone, pomimo ponadprzeciętnego wynagrodzenia ponad połowa lekarzy jest niezadowolona ze swego wynagrodzenia. Niezadowoleni „średnio otrzymują niecałe 81.000 euro rocznie. Grupa zadowolonych zarabia średnio ponad 98 tys. euro. Tak wynika z danych dotyczących 250 tys. wynagrodzeń z okresu od stycznia 2019 r. do września 2020 r.” - pisze „Welt”.

Dziennik zauważa, że „w rzeczywistości wśród lekarzy istnieją duże różnice w zarobkach, choć płeć odgrywa w tym przypadku tylko podrzędną rolę. Według Stepstone, kobiety lekarze zarabiają średnio około 86 tys. euro, czyli 5700 euro mniej niż ich koledzy. W innych branżach różnica ta jest znacznie większa. Decydujące znaczenie ma natomiast to, do jakiej specjalizacji należą lekarze, czy założyli własną praktykę, w jakim szpitalu są zatrudnieni”.

Na przykład miesięczne wynagrodzenie początkowe asystenta lekarza w szpitalu uniwersyteckim wynosi 4841 euro brutto; podobnie jest w szpitalach prywatnych, natomiast w szpitalach miejskich jest nieco niższe i wynosi 4694 euro. Ci, którzy nie pracują w szpitalach objętych układami zbiorowymi, zarabiają na ogół znacznie mniej.

Starsi lekarze zarabiają zgodnie z umową zbiorową w zależności od doświadczenia zawodowego w szpitalach uniwersyteckich od 8000 do 9000 euro, w szpitalach lokalnych od 7000 do 8000 euro. Starszy lekarz w szpitalu uniwersyteckim zarabia do 10 tys. euro. Lekarze ordynatorzy zarabiają średnio 24 tys. euro miesięcznie - informuje gazeta.

Lekarze prowadzący prywatną praktykę czasami zarabiają nawet znacznie więcej - pisze „Welt”. Dotyczy to w szczególności radiologów. Według badań Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), po odliczeniu kosztów osobowych i operacyjnych, osiągają oni średni dochód netto na jednego właściciela praktyki w wysokości nieco poniżej 360.000 euro. W przypadku okulistów i ortopedów na jednego właściciela gabinetu przypadają kwoty nieco poniżej 260 tys. i 214 tys. euro. - Pielęgniarki i inni pracownicy sektora ochrony zdrowia zarabiają znacznie mniej niż lekarze - podkreśla dziennik. Według Stepstone, ich średnie wynagrodzenie brutto wynosi 45 724 euro. To o 11261 euro mniej niż wynosi średnia roczna płaca w Niemczech. „Niezadowolenie jest tu odpowiednio wysokie, zwłaszcza wśród osób zarabiających poniżej 50 tys. euro” - pisze gazeta.

PAP, mw

