Dom do 70 m bez formalności. Więcej o proponowanych rozwiązaniach

Przepisy dot. budowy domów do 70 m kw. w ramach Polskiego Ładu nie będą wprowadzone specustawą - mówiła wiceszefowa MRPiT Anna Kornecka. Zapewnia, że w oparciu o przygotowywane rozwiązania nie ma mowy o budowie osiedli domów czy stawianiu ich bezpośrednio przy granicy sąsiedniej posesji.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii przewiduje, że projekt przepisów w tej sprawie zostanie wpisany do wykazu prac Rady Ministrów jeszcze w czerwcu, by w wakacje trafił do konsultacji. Pomysł domów do 70 m kw. bez pozwolenia został włączony do grupy 10 projektów ustaw ogłoszonych do uchwalenia w ciągu kolejnych 100 dni.

Chodzi m.in. o wprowadzenie ułatwień w budowaniu domów do 70 metrów kwadratowych, które przewidziano w ramach programu Polski Ład. Założono m.in., by takiej budowie nie towarzyszył obowiązek ustanowienia kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy.

-To nie będą przepisy wprowadzone specustawą wyłączającą określone zasady ogólne. Uproszczenia zostaną wdrożone na podstawie projektu zmiany ustawy prawo budowlane oraz nowelizacji ustawy planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - zaznaczyła Kornecka.

Jak podkreśliła wiceszefowa MRPiT, wprowadzenie uproszczonych procedur nie będzie oznaczać zielonego światła dla samowoli budowlanej czy stawiania nieograniczonej liczby domów na małej działce. Dalej będzie to regulowane przepisami i kontrolowane przez służby nadzoru budowlanego.

-Przewidujemy, by na podstawie tych przepisów nie mogły powstawać całe osiedla domów na jednej działce. Nasza propozycja to jeden dom na posesji do 1 tys. metrów kw. - powiedziała wiceminister. Dodała, że inwestor chcący postawić dwa domy będzie musiał dysponować co najmniej 2 tys. metrów, czyli 20 arami.

Czytaj też: Pekao: Wzrost gospodarczy w II kw. może być dwucyfrowy

businessinsider.com.pl/kp