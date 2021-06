Pekao najlepszy wśród dużych banków

Bank Pekao drugi rok z rzędu zwyciężył w konkursie Najlepszy Bank 2021 w grupie dużych banków komercyjnych. Uplasował się też na drugim miejscu w konkursie TechnoBiznes 2021, w konkurencji Lider Roku 2020 w kategorii Bankowość, za wdrożenie aplikacji PeoPay KIDS. Konkursy organizowane są cyklicznie przez redakcję miesięcznika „Gazeta Bankowa”

Konkurs „Gazety Bankowej”, w której Bank Pekao zajął pierwsze miejsce w obszarze dużych banków komercyjnych, co roku wskazuje zwycięzców, którzy osiągnęli sukces na coraz trudniejszym rynku finansowym. Redakcja magazynu oraz kapituła konkursu Najlepszy Bank analizują nadesłane przez banki ankiety, biorąc pod uwagę wyniki finansowe, przewagi rynkowe, strategie, a także ambitny - ale i rozsądny - sposób zarządzania. Takie cechy procentują w czasach, w których pandemia odcisnęła mocne piętno na całej gospodarce. W ocenie pomagała renomowana firma doradztwa strategicznego Kearney. Bank Pekao okazał się najlepszym bankiem drugi rok z rzędu.

Rok 2020 był pod wieloma względami szczególny i niezwykle trudny, naznaczony pandemią COVID-19 i serią lockdownów, które odbiły się na gospodarce i funkcjonowaniu biznesu. Potrafiliśmy jednak wykorzystać ten czas do przyspieszenia transformacji cyfrowej oraz zwiększenia elastyczności finansowej i zwinności operacyjnej. Ta nagroda jest dla wszystkich pracowników Pekao, ponieważ wykazali się w ubiegłym roku szczególnym profesjonalizmem, rzetelnością i pracowitością. To dzięki ich zaangażowaniu Bank Pekao pewnie wszedł w 2021 rok i może z odwagą realizować nową strategię, cały czas się rozwijając – powiedział Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Bank Pekao został też laureatem drugiego miejsca w konkursie Lider Roku 2020, który nagradza firmy i rozwiązania przyspieszające cyfrowy rozwój polskiej gospodarki. Celem konkursu było wyłonienie instytucji, która w minionym roku dokonała najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii. Bank Pekao otrzymał statuetkę za wprowadzenie do oferty aplikacji mobilnej dla dzieci – PeoPay KIDS. Za jej pomocą można m.in. zrobić przelew (po akceptacji rodziców) czy doładować telefon na kartę. Aplikacja PeoPay KIDS oferuje także funkcję Skarbonki, czyli mechanizm pozwalający najmłodszym klientom zbierać pieniądze na konkretny cel.

Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy wyjątkową, technologiczną innowację finansową z myślą o dzieciach. Wszystkie rozwiązania oferowane przez PeoPay KIDS były konsultowane z dziećmi i ich rodzicami. Aplikacja nie tylko odpowiada na potrzeby najmłodszych klientów, ale też przyczynia się do rozwoju edukacji finansowej, rozwija umiejętność oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi, co jest we współczesnym świecie szczególnie cenne – powiedział Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.