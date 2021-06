Kiciński: Osiągnęliśmy satysfakcjonujący poziom stabilności Cyberpunka

- Pracowaliśmy nad generalną wydajnością, z tego jesteśmy dość zadowoleni - mówił Adam Kiciński, prezes zarządu CD Projektu o Cyberpunku 2077 podczas konferencji GPW Innowation

Cyberpunk 2077 miał premierę w grudniu. To była jedna z najbardziej wyczekiwanych gier w 2020 roku. Niestety, produkcja zebrała wiele krytyki wobec licznych błędów. Zwłaszcza przez jakość na konsolach nowej generacji.

Wydaje się, że CD Projekt Red powoli wychodzi na prostą z tym tytułem. W ostatnich dniach Sony Interactive Entertainment poinformowało o przywróceniu dostępności cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 w sklepie PlayStation Store począwszy od dnia 21 czerwca 2021 r. Także prezes zarządu CD Projekt zauważa, że gra wyraźnie się poprawiła po aktualizacjach.

Osiągnęliśmy już satysfakcjonujący poziom w tym zakresie. Pracowaliśmy też nad generalną wydajnością, z tego też jesteśmy dość zadowoleni. Oczywiście usuwaliśmy też błędy i glitche, i to będziemy dalej czynić. (…) Z czasem będziemy wprowadzać poprawki w generalnych systemach, na które gracze zwracają uwagę - stwierdził Kiciński, cytowany przez Komputer Świat.

To pokazuje, że studio nadal pracuje nad poprawkami technicznymi gry. Nie zamierzają odpuszczać Cyberpunka, mimo sugestii wielu osób, by szybko przeszli do prac nad nowym tytułem.

Komputer Świat/KG