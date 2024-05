Opuszczą giganta? Twórcy Wiedźmina mają konkurencję

Wydawało się, że w Polsce CD Projekt RED są niekwestionowanym królem rynku gier, przynajmniej jeśli chodzi o duże produkcje role-playing games (RPG). Może się to wkrótce zmienić!

Larian Studios to wywodzące się z Belgii studio, tworzące od wielu lat gry RPG. Produkcje tego typu charakteryzują się otwartością, pomysłowymi rozwiązaniami, wysokim stopniem regrywalności, skomplikowanymi fabułami i możliwościami rozmaitego „odgrywania” postaci, kórymi sterujemy. I jeśli elementy te kojarzą się Państwu z produkcjami pewnego polskiego studia, to nie jest to przypadek.

Polscy mistrzowie RPG

CD Projekt RED także uznawani są za mistrzów w tworzeniu gier RPG - już pierwszy Wiedźmin sprzed niemal 20 lat pokazał, że REDzi w tym trudnym gatunku czują się jak ryba w wodzie, zaś trzecia odsłona serii o Geralcie tylko potwierdziła kunszt Polaków. I choć Cyberpunk 2077 przy premierze nie zdobył uznania, to już jego comeback w 2023 po licznych poprawkach pokazał, że warszawska firma nadal wie jak robi się znakomite RPG.

Sęk w tym, że w międzyczasie Larian wyrósł na solidną konkurencję!

Powrót legendy

Po tym jak w 2023 roku wydana została gra Baldur’s Gate 3, będąca długo wyczekiwanym sequelem klasycznej, pamiętającej jeszcze lata 90-te serii, Larian stał się najbardziej cenionym studiem tworzącym tego typu produkcje. Teraz zaś otworzył oddzielną filię - w Warszawie!

Co kochają Polacy?

Prezes studia, Swen Vincke, podczas uroczystego otwarcia warszawskiej siedziby stwierdził, iż Polskę wybrano nie tylko ze względu na wysokie kwalifikacje naszych specjalistów, ale też dlatego, że „Polacy kochają gry RPG”. Przybycie samego prezesa Larian Studios potwierdza, iż Belgowie wiążą z nowym oddziałem wielkie plany!

Oddech konkurencji

Jak zapatruje się na to CDPR? Wszak belgijskie studio jest obecnie na fali nie tylko dzięki sukcesowi Baldura, ale też z powodu wysokich standardów samej firmy i szacunku względem pracowników - w gamedevie jest to może nie niespotykane, ale na pewno - nieczęste.

Jak wskazał podczas spotkania z inwestorami dyrektor strategiczny CDPR Adam Kiciński studio Larian zasłużenie cieszy się estymą - dyrektor zaznaczył, że sam jest fanem Baldur’s Gate 3. Nie uniknął jednak pytania o ewentualne przejścia pracowników z CDPR do Lariana.

Jak zauważył Kiciński, cytowany przez gry-online:

Zawsze jest zagrożenie, że ktoś może odejść. Świat to jednak dość małe miejsce, szczególnie dla starszych deweloperów, więc jeśli ktoś nie zechce pracować z nami nad projektem, tak czy inaczej pójdzie gdzie indziej. Obecność Larian w gruncie rzeczy niewiele zmienia.

Czy rzeczywiście CDPR może spać spokojnie?

Czas na zmiany?

Na obecną chwilę nie zanosi się na wielkie transfery, jednak sporo zależy od atmosfery w polskim studio, które w przeszłości kilkukrotnie już wzbudzało kontrowersje.

W 2017 roku youtuber YongYea ujawnił negatywne oceny warunków pracy w CDPR, tzw. crunch (okres tuż przed premierą danej gry, kiedy to pracownicy niemal śpią w studio, pracując przez wiele godzin), wreszcie chaos decyzyjny, który miał doprowadzić do niezadowalającego stanu Cyberpunka 2077 w 2020 roku.

Co prawda w bieżącym roku szefostwo CDPR deklarowało, iż crunchu nie będzie podczas prac nad kolejnymi ich grami, jednak podobne deklaracje szefowie CDPR składali też w latach wcześniejszych - bez efektu.

Bez wątpienia sytuacja na polskim rynku gamingowym i zarazem - rynku pracy w tzw. gamedevie wygląda coraz ciekawiej!

