Wyciekł raport o klimacie. Apokalipsa jednak nieunikniona!

„Porzućcie wszelką nadzieję…” - mógłby zacząć się najnowszy raport klimatologów, który właśnie opublikował AFP. Konkretnie chodzi o porzucenie nadziei na odwrócenie zmian klimatycznych. Cierpienia milionów, masowy głód, walka o chłodniejsze, umiarkowane klimatycznie tereny zdatne do życia i masowe emigracje wydają się już przesądzone, podobnie jak wzrost temperatury, susze i chaotyczna pogoda. Według badaczy, ludzie zareagowali za wolno, a zmiany zaszły już za daleko, żeby udało się odwrócić piekielne skutki ocieplenia klimatu. Naukowcy radzą już tylko jak ograniczyć ludzkie cierpienie, ale o powrocie do tego co było, podobno, możemy już zapomnieć

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) przygotował raport z szokującymi wnioskami, które podała właśnie agencja AFP. Sam raport ma zostać zaprezentowany dopiero w 2022 r. W skrócie: zmiany klimatyczne zaszły za daleko, żeby można je było odwrócić. Będzie to miało fatalne dla planety i żyjących na niej ludzi skutki, a na ziemi prawdziwego piekła możemy doświadczyć jeszcze za naszego życia. Scenariusze drastycznych zmian i zawirowań pogodowych do tej pory zakładały ich nadejście dopiero za ok. 90 lat. Dobra wiadomość jest taka, że teraz, na świecie - być może - do sprawy poważniej podejdą obecnie rządzący, których do tej pory „to nie dotyczyło” z racji długiego w perspektywie ich życia czasu występowania nowych, znacznie intensywniejszych zjawisk atmosferycznych.

Według raportu, w ciągu najbliższych 30 lat z powodu zmian klimatycznych, może dojść do załamania ekosystemu, nadejścia fali upałów, a także wzrostu poziomu mórz zagrażającego miastom. Występowanie każdego z nich napędzi tylko efekt kuli śniegowej w zmianach pogodowych, jak w efekcie domino.

Według AFP, raport stwierdza, że w klimacie już zaszły te nieodwracalne zmiany z powodu podniesienia się globalnej temperatury o 1,1 st. Celsjusza, a konkretniej chodzi m.in. o wydłużenie sezonów pożarowych oraz zaburzenie systemu żywnościowego. Według raportu, milionom ludzi na świecie grozi chroniczny głód i skrajne ubóstwo - nawet 200 mln ludzi.

Apokalipsa i konieczne zmiany, dalej idące niż samo CO2

W wersji raportu, do którego dotarło AFP, podano, że ludzie mogą nie przetrwać gwałtownych zmian klimatu na Ziemi. Według badaczy świat powinien teraz szybko skupić się na odbudowie odpowiednich ekosystemów, zwłaszcza lasów, łąk i bagien oraz rozważyć zupełne odejście od spożywania mięsa. Sam masowy weganizm miałby pozwolić zredukować emisje CO2 o 70 proc. do 2050 r., ale o redukcji 100 proc. zmian możemy już zapomnieć.

Przypomnijmy, że według Climate Council, z przyczyn globalnego ocieplenia i podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, Gdańsk oraz tereny od Gdańska do Elbląga miały znaleźć się pod wodą (zalane przez Bałtyk) już w 2050 roku.

Mapę źródłową ilustrującą zalane przez Bałtyk tereny Północy Polski można znaleźć tu - KLIKNIJ. Według takich danych stanie się tak już w 2030 roku.

Według raportu IPCC z 2018 r., świat ma czas do 2030 r., by powstrzymać katastrofalne zmiany klimatyczne.

Jednak sama IPCC nie bardzo, podobno, nie jest zadowolona z przedwczesnego wycieku tych informacji, ponieważ wyciekła nie finalna wersja raportu, która jej zdaniem nie powinna być jeszcze publikowana, ponieważ te wnioski nadal „podlegają weryfikacji”. W swoim oświadczeniu na ten temat IPCC podkreśla, że nie ma zamiaru komentować doniesień AFP. Pytanie tylko, czy przełożeni badaczy klimatu chcieli coś ugrać, grając na zwłokę, czy może raczej nie wierzą w rewelacje własnych badaczy. Gdyby to była prawda, należałoby przecież działać od razu, nie czekając na 2022 rok… a może chodzi o skorzystanie z informacji dla własnych korzyści? Tylko jakich? Nie może przecież zawsze chodzić o nieruchomości, prawda? Bo jeśli to prawda, dobra, żyzna ziemia może być za kilkadziesiąt dosłownie lat na wagę złota.

na podst. AFP, BI Polska, mw

