PKN Orlen inwestuje w technologię SMR-ową, powstaną reaktory do 5- i do 300 MW

Daniel Obajtek podczas briefingu prasowego we wtorek zapowiedział inwestycje około 47 mld zł w nowe technologie, które przybliżą płocki koncern do zeroemisyjności, celu jaki chce osiągnąć do roku 2050. Wydatki obejmą zarówno inwestycje technologiczne jak i akwizycje – mówi prezes PKN Orlen. Płocki koncern podpisał z firmą Synthos porozumienie o współpracy przy wytwarzaniu mikro reaktorów jądrowych. Dzięki temu Orlen rozpocznie inwestycje w technologię SMR, czyli małej i średniej mocy reaktory jądrowe

Obecnie inwestycje koncernu z Płocka dotyczą m.in. elektrowni gazowych, także farm wiatrowych, w tym projektów na morzu zwanych offshore. Daniel Obajtek podkreślił jednak, że wykorzystanie paliwa gazowego ma charakter przejściowy i dlatego firma stawia na technologie zeroemisyjne. Z drugiej strony wiadomo, że energetyka wiatrowa, jak również fotowoltaiczna, jest niestabilna i wymaga zapewnienia zasilnia ze stabilnych źródeł, takich jak węgiel, gaz i atom, w okresach bezwietrznych i słabego nasłonecznienia.

W związku z tym Orlen we współpracy z firmą Synthos wytwarzać będzie reaktory jądrowe niewielkiej mocy, MMR – do 5 MW oraz SMR do 300 megawatów mocy. Małej reaktory jądrowe (ang. Small Modular Reactors – SMR) to technologia bezpieczna, która może być kopiowalna, i co istotne, podkreślił Daniel Obajtek, nie ogranicza ona w Polsce budowy dużego atomu.

Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu. W PKN ORLEN kierunek zmian wytycza strategia ORLEN2030, w której mocny akcent postawiliśmy na wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii. Jesteśmy otwarci na nowatorskie rozwiązania, które będą budowały wartość Grupy ORLEN w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Współpraca ze spółką Synthos, którą dziś ogłaszamy, wynika z dużego potencjału SMR. PKN ORLEN dostrzega możliwość wykorzystania SMR zarówno jako źródła energii na potrzeby własnych zakładów rafineryjno-petrochemicznych, jak i dla podmiotów zewnętrznych. Małe reaktory będą również w stanie dostarczać ciepło technologiczne i wspierać rozwój strategii wodorowej Koncernu. Rozwój technologii SMR to szansa na zapewnienie zeroemisyjnej energii, ale również na wzmocnienie polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Firma Synthos jest wiarygodnym partnerem, która ma nawiązaną współpracę z GE Hitachi Nuclear Energy. Mały, zeroemisyjny reaktor atomowy może być stosowany w przemyśle – podkreślił Daniel Obajtek. Koszt budowy reaktora SMR jest znacznie niższy, w przeliczeniu na 1 MWh wytworzonej w nim energii, od tradycyjnej elektrowni atomowej.

Choć SMR-y są kontrowersyjnym projektem, tak naprawdę są od wielu lat stosowane w przemyśle, głównie w przemyśle wojskowym – powiedział Zbigniew Warmuz, prezes Syntos SA. Technologię tę od wielu lat stosują Kanada, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a ostatnio także Czechy i Rumunia. Nad jej rozwojem w Polsce wkrótce prace rozpocznie nowa spółka Orlen-Synthos Green Energy.

Marcin Tronowicz