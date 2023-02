PKN Orlen: Strategia 120 mld zł tzw. inwestycji zielonych do 2030 r.

PKN Orlen przewiduje w aktualizacji strategii nakłady inwestycyjne w wysokości 320 mld zł do 2030 r., w tym 120 mld zł tzw. inwestycji zielonych. Spółka poinformowała we wtorek w komunikacie, że jej zarząd przyjął aktualizację strategii do 2030 r.

Zgodnie z informacjami, opublikowanymi w komunikacie PKN Orlen, inwestycje w segmencie wydobycie i obrót gazem mają wynieść 70 mld zł, w segmencie rafineryjnym 60 mld zł, z czego 25 mld zł mają to być tzw. inwestycje zielone. Nakłady w petrochemii mają sięgnąć 40 mld zł, z czego 5 mld zł na inwestycje zielone.

W segmencie energetyka konwencjonalna i sieci inwestycje mają wynieść 65 mld zł, z czego 15 mld zł na inwestycje zielone. Nakład w segmencie nowa energetyka i OZE zaplanowane są na 70 mld zł, a detal - 15 mld zł, z czego 5 mld zł na inwestycje zielone.

W efekcie, według Orlenu, nastąpi podwojenie zysku operacyjnego EBITDA całej grupy w 2030 r. do poziomu ok. 60 mld zł. Skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 ma wynieść ponad 400 mld zł.

Nowe cele na 2030 r. to moce przerobowe rafinerii działających w ramach Grupy Kapitałowej na poziomie ok. 42 mln ton ropy naftowej rocznie, ok. 3,8 GW mocy zainstalowanej w jednostkach parowo-gazowych (CCGT), sieć sprzedaży detalicznej licząca 3,5 tys. stacji paliw, oferujących pełną gamę produktów energetycznych, ponad 9 GW mocy zainstalowanych w OZE, produkcja ponad 3 mln ton rocznie biopaliw i ponad 1 mld m sześc. biogazu, ponad 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej, ponad 12 mld m sześć. łącznego wydobycia gazu w Polsce i za granicą.

Dodatkowo strategia przewiduje ponad 130 tys. ton rocznie produkcji odnawialnego wodoru, ok. 300 MW mocy zainstalowanej w reaktorach jądrowych SMR, rozbudowa infrastruktury do wychwytywania CO2. do ok. 3 mln t rocznie.

Strategia wyznacza także cele w zakresie dekarbonizacji i neutralności emisyjnej. Do 20 30 zakłada się spadek emisji CO2 w segmencie rafinerii, petrochemii i wydobycia o 25 proc. w odniesieniu do roku bazowego 2019, obniżenie intensywności emisji w segmencie energetyki o 40 proc., a po 2030 r. zakończenie produkcji energii z węgla do 2035 r.

pap, jb