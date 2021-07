UOKiK po kontroli gastronomii: Uchybienia w ponad połowie lokali

Nierzetelna obsługa konsumentów i nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen - to niektóre z nieprawidłowości wykrytych przez Inspekcję Handlową podczas kontroli lokali gastronomicznych; uchybienia wykryto w 56,9 proc. badanych placówek - poinformował w piątek UOKiK.

Do 10 czerwca zakończono kontrolę 58 placówek gastronomicznych w miejscowościach turystycznych. Inspektorzy odwiedzili bary, pizzerie, restauracje, zajazdy, karczmy, stacje paliw w 13 województwach. W 33 placówkach (56,9 proc.) wykryto nieprawidłowości - poinformował UOKiK w komunikacie. Nałożono 14 mandatów karnych, w sumie na 1600 zł, skierowano 6 wniosków do sądów rejonowych, a wobec dwóch podmiotów zastosowano pouczenie.

W dziesięciu placówkach stwierdzono nierzetelną obsługę konsumentów. Według UOKiK, w zakres tych uchybień wchodziła zaniżona pojemność napojów alkoholowych (3 placówki), zaniżona waga oferowanych potraw (3 placówki), użycie do przygotowania dania innego składnika, niż wymieniony w menu (3 placówki), a także doliczanie do rachunku opakowania do produktu, którego konsument faktycznie nie otrzymał (1 placówka).