Chińczycy stworzyli najmocniejszy komputer kwantowy na świecie

Zespół chińskich naukowców stworzył urządzenie będące w ich przekonaniu najpotężniejszym na świecie komputerem kwantowym. Według pracy naukowej w wersji wstępnej (preprint) przesłanej do arXiv-u – elektronicznego archiwum prac naukowych przed weryfikacją – chiński komputer kwantowy był w stanie rozwiązać problem przy użyciu 56 z 66 kubitów i tym samym pobił rekord Google’a – informuje portal interia.pl

Inżynierowie Google’a w 2019 r. ogłosili, że zbudowali 54-kubitowy procesor Sycamore, który osiągnął poziom supremacji kwantowej. Jest to status, pozwalający osiągającemu go komputerowi kwantowemu rozwiązywać problemy nierozwiązywalne dla komputerów konwencjonalnych. 200 sekund wystarcza, aby Sycamore przeprowadził obliczenie, na które standardowe, wydajne superkomputery potrzebowałyby 10 tysięcy lat.

Chiński zespół kierowany przez Jian-Wei Pana z University of Science and Technology of China zademonstrował możliwości nowego procesora kwantowego. Nazwany Zuchongzhi, programowalny procesor 2D, może operować do 66 kubitami jednocześnie. Oznacza to, że może zakodować informację kwantową (stan kwantowy pojedynczego elektronu) na 66 bitach kwantowych – czytamy na portalu interia.pl.