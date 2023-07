Firma Google stworzyła nowy superkomputer

Firma Google opracowała przełomowy komputer kwantowy, natychmiast wykonujący obliczenia, które innym superkomputerom zajęłyby aż kilkadziesiąt lat. Najnowsza technologia firmy „przekracza możliwości istniejących klasycznych superkomputerów” - twierdzą jej konstruktorzy, cytowani w niedzielę przez „The Telegraph”.

Zwolennicy komputerów kwantowych twierdzą, że technologia, która opiera się na szczególnych stanach fizyki kwantowej, może stworzyć niezwykle potężne maszyny zdolne np. do walki ze zmianami klimatycznymi i tworzenia przełomowych leków.

Jednak grożą one również osłabieniem dzisiejszych systemów szyfrowania, co jest priorytetem bezpieczeństwa narodowego.

Cztery lata temu Google ogłosiło, że jest pierwszą firmą, która osiągnęła „supremację kwantową” – kamień milowy, w którym komputery kwantowe przewyższają istniejące maszyny.

W tamtym czasie kwestionowali to rywale, którzy argumentowali, że Google wyolbrzymia różnicę między swoją maszyną a tradycyjnymi superkomputerami.

Nowy artykuł firmy „Phase Transition in Random Circuit Sampling” – opublikowany na ogólnodostępnej stronie naukowej ArXiv - demonstruje potężniejsze urządzenie, które ma zakończyć ten spór, pisze „The Telegraph”.

Podczas gdy maszyna z 2019 roku miała 53 kubity, elementy składowe komputerów kwantowych, urządzenie nowej generacji ma ich 70.

Dodanie większej liczby kubitów zwiększa wykładniczo moc komputera kwantowego, co oznacza, że nowa maszyna jest 241 milionów razy szybsza niż maszyna z 2019 roku.

Naukowcy stwierdzili, że Frontier, wiodący na świecie superkomputer, potrzebowałby 6,18 sekundy, aby wykonać jedno z obliczeń 53-kubitowego komputera Google z 2019 r. Dla porównania wykonanie obliczenia najnowszego komputera kwantowego zajęłoby mu 47,2 lat.

Steve Brierley, dyrektor generalny firmy kwantowej Riverlane z siedzibą w Cambridge, powiedział: „To kamień milowy. Spór o to, czy osiągnęliśmy, czy rzeczywiście możemy osiągnąć supremację kwantową, został teraz rozwiązany”.

Sebastian Weidt, dyrektor naczelny start-upu Universal Quantum z siedzibą w Brighton, powiedział jednak, że komputery kwantowe muszą zademonstrować bardziej praktyczne funkcje:

To bardzo ładna demonstracja przewagi kwantowej. Choć jest to wielkie osiągnięcie akademickie, zastosowany algorytm nie ma tak naprawdę praktycznych zastosowań w świecie rzeczywistym. Dlatego stoimy przed zadaniem przejścia do użytkowych komputerów kwantowych - epoki, w której komputery kwantowe z wieloma tysiącami kubitów faktycznie zaczną dostarczać społeczeństwu korzyści w sposób, w jaki klasyczne komputery nigdy nie będą w stanie - dodał.