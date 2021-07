Nowy model Tesli - w końcu poznaliśmy polskie ceny

W sieci pojawił się oficjalny konfigurator, co oznacza iż znamy polskie ceny Tesli Model Y

Wygląda na to, że w przypadku podstawowej wersji (Long Range) będziemy musieli się przygotować na wydanie niemal 300 tysięcy złotych. Dla przypomnienia - ma zasięg do 505 km, prędkość maksymalną 217 km/h oraz sprint do “setki” w 5 sekund.

Wersja Performance jest nieco droższa od podstawowej. Wyceniono ją na prawie 330 tysięcy złotych. Przy tym osiągi to 241 km/h prędkości maksymalnej oraz 3,7 sekundy do pierwszych 100 km/h na liczniku, natomiast szacowany zasięg względem podstawowej opcji spada do 480 km.

Na ten moment przewidywany termin dostawy Tesli Model Y to wrzesień 2021 (Long Range) lub początek 2022 roku (Performance).

Czytaj też: Tak mieszka Musk. Dom tańszy niż kawalerka w Warszawie

Benchmark, Tesla/KG