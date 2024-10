Ceny mieszkań: Trójmiasto kontra reszta Polski

Średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym we wrześniu br. wobec sierpnia wzrosła jedynie w Trójmieście, do 15,8 tys. zł - wynika z opublikowanego we wtorek raportu. Ceny spadły natomiast w Łodzi i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Mieszkania z rynku wtórnego

W raporcie portalu GetHome.pl przekazano, że we wrześniu średnia cena metra kwadratowego używanych lokali w Warszawie utrzymała poziom z sierpnia - było to *18,2 tys. zł za metr kw. Podobną sytuację odnotowano w Krakowie (niecałe 17,5 tys. zł/m kw.), gdzie stabilizacja cen zaczęła się już w maju.

Mieszkania z drugiej ręki nie podrożały we wrześniu także we Wrocławiu (14,3 tys. zł/m kw.) i w Poznaniu (ponad 12 tys. zł/m kw.).

Jednak w tych metropoliach sytuacja jeszcze się nie wyklarowała, bo miesiąc wcześniej odnotowano tam wzrost średniej ceny metra kwadratowego - zaznaczono w raporcie.

Spadki cen zaobserwowano z kolei w Łodzi - do 8,6 tys. zł/m kw., po spadku o 1 proc. mdm, oraz w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 8,4 tys. zł/m kw., czyli o 2 proc. taniej mdm.

Kupującymi są tam najczęściej osoby posiłkujące się kredytem. W tym roku raczej nie mają one co liczyć na wyraźną poprawę dostępności kredytów udzielanych przez banki na warunkach rynkowych - zauważono w informacji.

Tutaj ceny mieszkań rosną

Jak twierdzą autorzy raportu, powody do zmartwienia mogą mieć natomiast potencjalni nabywcy używanych mieszkań w Trójmieście, gdzie wrzesień był drugim z rzędu miesiącem wzrostu średniej ceny w przeliczeniu na metr kwadratowy, która wynosi obecnie 15,8 tys. zł. „Tym samym na dobre przerwana została seria trzech miesięcy bez podwyżek” - podkreślono.

Maleje podaż

Powołując się na dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar przekazano, że we wrześniu nie zmieniła się liczba unikalnych ofert mieszkań na rynku wtórnym w Krakowie (ok. 9,7 tys. lokali), Wrocławiu (10,5 tys.) i Katowicach (2,2 tys.). Ubyło ich zaś o 2 proc. w Poznaniu (4,1 tys.).

Zwiększył się z kolei wybór mieszkań w Warszawie - o 5 proc., czyli 19,1 tys. Wzrosty odnotowano również w Łodzi - o 4 proc., czyli 5,7 tys., oraz w Trójmieście - o 1 proc., tj. 8,8 tys.

W Warszawie tylko w trzecim kwartale oferta mieszkań z drugiej ręki wzrosła aż o 12 proc. - wskazano.

Ile ofert sprzedaży na rynku?

Pod koniec września, jak poinformowano, w całym kraju było zamieszczonych ok. 160 tys. unikalnych ofert sprzedaży mieszkań, czyli ok. 1 proc mniej niż w sierpniu. Jednak od grudnia ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 30 proc., „co świadczy o tym, że mieszkań, które sprzedający wprowadzili w tym roku na rynek było więcej niż chętnych na nie” - wskazano.

W informacji podkreślono, że w ubiegłym miesiącu wycofano z rynku wtórnego 36,5 tys. ofert, o blisko 22 proc. więcej niż w sierpniu. Ponadto, na rynku wtórnym pojawiło się mniej mieszkań do sprzedaży - 33,5 tys.

Liderzy podwyżek

Od początku roku liderami podwyżek są ex eaquo Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Wrocław - mieszkania z drugiej ręki zdrożały tam średnio o 7 proc. Na drugim miejscu, z 6-proc. wzrostem ceny metra kwadratowego uplasowały się dwa miasta: Łódź i Poznań. Z kolei w Krakowie mieszkania używane podrożały od początku roku średnio o ok. 5 proc. Zestawienie zamykają Warszawa i Trójmiasto, w którym średnia cena metra kwadratowego poszła w górę o 4 proc. - podsumowano.

pap, jb

