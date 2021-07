Potopy w Warszawie. 80 interwencji straży, najwięcej na Ursynowie

Przez stolicę kolejny dzień z rzędu przechodzą burze. Było już 80 interwencji straży w związku z taką pogodą - najwięcej na Ursynowie. Tam woda zalała nawet ulice, kierowcy mają problemy

Do godz. 20 było około 80 zgłoszeń do straży pożarnej w związku z trwającymi burzami - przekazał rzecznik komendanta mazowieckiego PSP bryg. Karol Kierzkowski. Najwięcej z nich było na Ursynowie. Stołeczna straż informuje z kolei, że zgłoszenia cały czas napływają i dotyczą głównie podtopień garaży, piwnic, czy też połamanych drzew czy spadających konarów. Nie ma żadnych rannych.

Przez burze metro na stacji Stokłosy na Ursynowie musiało zamknąć jedno wejście. „Mimo tego ze stacji nadal można korzystać” - przekazała PAP rzeczniczka metra Anna Bartoń. Jak wyjaśniła, grodzie zostały zamknięte, aby do stacji nie wlewała się woda w związku z intensywnymi opadami deszczu. „W tej chwili woda jest wypompowywana” - dodała.

Kierowcy mieli problemy z dostaniem się z Doliny Służewieckiej do al. KEN, ponieważ woda zalazła zjazd. Zalane były również inne ulice na Ursynowie. Zaskoczeni kierowcy mają problemy z dalszą jazdą, a niektórzy mieszkańcy wracają do domów brodząc w wodzie.

Również w Śródmieściu burze spowodowały szkody. Na Krakowskim Przedmieściu wiatr powywracał parasole, krzesła i stoliki w jednym z kawiarnianych ogródków.

Do odbiorców w województwie pomorskim, podkarpackim oraz części małopolskiego i mazowieckiego RCB przesłało SMS-owe ostrzeżenia o burzach, ulewnym deszczu, silnym wietrze i gradzie. Od poniedziałku nadal obowiązują przy tym ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed upałem oraz burzami z gradem. Alerty dotyczą terenu całego kraju. Burzom towarzyszą wiatr - w porywach do 90 km/h i grad. Na obszarze niemal całej Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami oraz burzami z gradem. Burze obecnie przechodzą m.in. przez Mazowsze.(PAP)

Opóźnienia pociągów SKM i KM; uszkodzone m.in. urządzenia sterowania ruchem kolejowym

W związku z przechodzącym przez stolicę frontem burzowym występują opóźnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM. Uszkodzone są urządzenia sterowania ruchem kolejowym m.in. na stacji Warszawa Zachodnia.

„Z powodu intensywnych opadów deszczu w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM. Możliwe opóźnienia, odwołania, przekierowania i relacje skrócone pociągów” - informuje WTP. Dodano, że może to dotyczyć komunikacji w innych miejscach stolicy.

Burze spowodowały usterkę urządzeń sterowania ruchem kolejowych w rejonie stacji Warszawa Zachodnia na peronie 8 i na szlaku Lesiów – Dobieszyn. Ponadto drzewo spadło na sieć trakcyjną na torze numer 1 na szlaku Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy.

Od poniedziałku nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego burzami z gradem. Alerty dotyczą terenu całego kraju. Burzom towarzyszą wiatr - w porywach do 90 km/h i grad. Front przechodzi obecnie przez Mazowsze. Ostrzegał przed nim również alert RCB.

Synoptyk IMGW: wtorek upalny w całym kraju; ponad 30 st. C

We wtorek słupki rtęci na termometrach przekroczą wszędzie 30 stopni Celsjusza. Miejscami mogą wystąpić burze - przekazał PAP, synoptyk meteorolog IMGW Michał Ogrodnik.

W pierwszą część nocy z poniedziałku na wtorek obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z burzami z gradem. Jak wyjaśnia synoptyk, dotyczą praktycznie całego kraju za wyjątkiem Podlasia, wschodniej części Lubelszczyzny oraz wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. „Nie jest wykluczone, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagała to lokalnie będą podnoszone do drugiego stopnia zagrożenia” - ostrzega.

We wtorek pierwsza część dnia będzie słoneczna z dużą ilością słońca praktycznie w całym kraju. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie mogą wystąpić pozostałości po nocnych burzach, w postaci przelotnego deszczu. W trakcie dnia szczególnie we wschodniej i północno wschodniej części kraju chmur będzie coraz więcej. Miejscami wystąpią też burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 40 milimetrów a porywy wiatru sięgną nawet do 80 km/h.

Temperatura będzie bardziej wyrównana na obszarze praktycznie całego kraju. Chłodniej będzie jedynie na nizinie Szczecińskiej, obszarach podgórskich i strefie brzegowej Morza Bałtyckiego. Na pozostałym obszarze słupki rtęci na termometrach przekroczą 30 stopni Celsjusza.

„Na wschodzie upał utrzyma się najprawdopodobniej do czwartku, a nie jest wykluczone, że do końca tygodnia” - prognozuje Michał Ogrodnik.