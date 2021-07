Więcej czasu, a najszybciej i tak przez internet!

Już nie 30, a 60 dni mają kierowcy na zgłoszenie w urzędzie kupna lub sprzedaży auta. Nie trzeba czekać! Najszybciej można to zrobić przez internet

Zgłoszenie w urzędzie kupna lub sprzedaży pojazdu to obowiązek każdego kierowcy. Jeśli go nie dopełnimy, grożą nam kary finansowe. Dlatego tym bardziej nie warto zwlekać. Niezależnie od tego, ile czasu mamy na dopełnienie tej formalności – najszybciej zrobić to przez internet. Umożliwia to nasze e-usługa Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu. Od początku roku skorzystano z niej już prawie 600 tysięcy razy.

Najszybciej – przez internet!

Dłuższe terminy obowiązują od 1 lipca. Mimo, że na zgłoszenie macie 60, a nie - jak wcześniej - 30 dni. Nie musicie czekać do ostatniej chwili. Włączcie komputer i zróbcie to online. Wcześniej przygotujcie odpowiednie dokumenty:

dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcecie zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziecie je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,dane zbywcy lub nabywcy pojazdu, skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Aby dokonać tej formalności online, będziecie potrzebowali też profilu zaufanego, dzięki któremu potwierdzicie w internecie swoją tożsamość. Profil zaufany można założyć również online, na stronie GOV.pl.

Jak zgłosić?

Naszą e-usługę Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu znajdziecie na portalu GOV.pl w zakładce Kierowcy i pojazdy. Oto instrukcja krok po kroku, jak z niej skorzystać:

Krok 1: wejdźcie na stronę GOV.pl i profilem zaufanym zalogujcie się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).Krok 2: po zalogowaniu wybierzcie sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług wybierzcie i kliknijcie w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). Krok 3: System poprosi o odpowiedź na pytanie - co chcesz zgłosić - zbycie czy nabycie pojazdu? W zależności od odpowiedzi przekieruje bezpośrednio do odpowiedniej e-usługi. Kliknijcie przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Krok 4: Wpiszcie dane pojazdu i dołączcie skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu. Krok 5: Sprawdźcie lub uzupełnijcie swoje dane. Krok 6: Podajcie dane zbywcy lub nabywcy. Krok 7: Zaadresujcie formularz zawiadomienia. Wasze zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta – jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy – jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie. Krok 8: Sprawdźcie formularz zawiadomienia, podpiszcie profilem zaufanymi i wyślijcie. Wyświetli się komunikat, że Wasze zawiadomienie zostało wysłane. Na swoją skrzynkę na koncie Mój Gov dostaniecie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia. Innego nie dostaniecie.WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój GOV znajdziecie po zalogowaniu się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) - w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka.

Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.I już! Sprawa załatwiona. e-Polak potrafi!

Dla kierowców

Tylko w czerwcu tego orku z usługi Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu skorzystano 88 061 razy. Dla porównania, w czerwcu 2020 r. – 54 025. A to nie wszystko, co mamy dla kierowców!Na GOV.pl znajdziecie też inne przydatne e-usługi, m.in.:

Zarejestruj pojazd za pośrednictwem salonu sprzedaży,Sprawdź swoje punkty karne (swoje punkty karne możecie też sprawdzić w naszej aplikacji mObywatel). Sprawdź historię pojazdu, Sprawdź swój pojazd, Sprawdź uprawnienia kierowcy, Zgłoś rozbieżność w danych prawa jazdy.

KPRM/KG