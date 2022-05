UOKiK: ponad 5,3 mln złotych kary dla Vinted

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na litewską spółkę Vinted ponad 5,3 mln zł kary. Prezes UOKiK zakwestionował brak informacji o warunkach dostępu do zarabianych na platformie pieniędzy i o możliwości rezygnacji z płatnej „Ochrony Kupującego” - poinformował w we wtorek UOKiK.

Prezes UOKiK zadecydował o nałożeniu na portal handlowy Vinted kar o łącznej wysokości 5 mln 360 tys. 447 zł. W ocenie urzędu działania spółki narażały konsumentów na podejmowanie niekorzystnych decyzji, utratę czasu i pieniędzy.

Vinted to litewski serwis ogłoszeniowy i internetowa platforma przeznaczona do sprzedaży i wymiany używanej odzieży przez osoby prywatne. Kara została nałożona w związku z postępowaniem wszczętym we wrześniu 2021 r., w którym prezes UOKiK postawił portalowi dwa zarzuty.