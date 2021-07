Obajtek: chciałbym, żeby SMR w Polsce powstał w ciągu 10 lat

Chciałbym, żeby w ciągu 10 lat powstał pierwszy SMR w Polsce - mówi w wywiadzie dla „Polska Times” prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dzięki koncernowi multienergetycznemu skutecznie przeprowadzimy transformację energetyczną - dodał

W wywiadzie dla magazynu „Polska Times” Obajtek podkreśla, że „to dzięki koncernowi multienergetycznemu skutecznie przeprowadzimy transformację energetyczną”.

Zdaniem Obajtka, „jeżeli nie będziemy mieć nowoczesnej energetyki, nowoczesnych technologii, jeżeli nie będziemy wchodzić w wodór czy zeroemisyjną energetykę, to przegramy konkurencyjność całej gospodarki”.

Jak wskazywał, „musimy być obecni w nowoczesnych technologiach zeroemisyjnych”. „Mocno inwestujemy w farmy wiatrowe na Bałtyku i na lądzie” - przekazał.

Szef PKN Orlen mówił też o podpisanym porozumieniu o współpracy z Synthosem.

To jest firma, która posiada zebrane doświadczenie w zakresie możliwości wdrożenia MMR i SMR. To są reaktory do 5 MW i do 300 MW, czyli to są tak zwane małe reaktory modułowe. To są reaktory, które są bardzo bezpieczne, a które można rozlokować w kraju. One pozwalają wykorzystać np. obecne zakłady przemysłowe lub byłe elektrownie węglowe i mogą być zdecydowanie szybciej budowane. Posiadamy też infrastrukturę sieciową, przygotowaną pod te małe reaktory - wyjaśniał Obajtek.