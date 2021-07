Kto ma więcej osób zaszczepionych? Znamy odpowiedź!

W Unii Europejskiej procentowo jest więcej ludzi zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki na koronawirusa niż w Stanach Zjednoczonych - poinformował w sobotę francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clement Beaune.

Opierając się na statystykach portalu „Our World in Data” Beaune podał, że w UE co najmniej jedną dawkę szczepionki dostało 55,5 proc. populacji, podczas gdy w USA 55,4 proc. „Kontynuujemy i przyspieszamy!” - oświadczył.

„Obiecaliśmy to i stało się. UE wyprzedziła w tym tygodniu Stany Zjednoczone i staje się wiodącym kontynentem na świecie pod względem szczepień. Wszystko to przy jednoczesnym eksporcie połowy naszej produkcji do ponad 100 krajów” - napisał na Twitterze europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

„Wydajność i solidarność – to osiągnięcia, z których możemy być dumni” – dodał.

W lutym, gdy nasiliły się kontrowersje wokół opóźnień w dostawach szczepionek do krajów UE, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przyznała się do „błędów”. „Nie doceniliśmy trudności związanych z masową produkcją (…) Byliśmy zbyt optymistyczni i prawdopodobnie zbyt pewni terminowości dostaw zamówionych dawek” – mówiła. „Ale walka z wirusem to nie sprint, to maraton, który wymaga wytrzymałości i wytrwałości” – podkreślała.

PAP/ as/