Polskie Marki Turystyczne - rusza II edycja projektu

Wiceministrowie Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy ogłosili drugą edycję projektu „Polskie Marki Turystyczne”

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” staje się ważnym elementem wspierającym rozwój potencjału turystycznego i gospodarczego Polski - podkreślali na konferencji prasowej w Toruniu wiceszefowie MRPiT Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy.

Turystyka to przede wszystkim usługi, czyli nowe lub dodatkowe miejsca pracy. Warto też podkreślić znaczenie jakości w turystyce, za którą stoją profesjonalne kadry. To jeden z najistotniejszych czynników warunkujący jakość pracy świadczonej w tym sektorze polskiej gospodarki. Turystyka rozwijająca się w oparciu o lokalne zasoby, odpowiednio przygotowane kadry, energię i kreatywność mieszkańców, to szansa na budowanie unikalnej oferty, która przyciągnie turystów, również w miejsca obecnie mniej popularne – powiedziała sekretarz stanu Iwona Michałek.

Polskie Marki Turystyczne - to program, który jest okazją i szansą do podjęcia współpracy na rzecz popularyzacji godnych polecenia i wartych odwiedzenia miejsc oraz promocji dobrych praktyk w obszarze turystyki – powiedział sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy.