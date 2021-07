Chcesz pracować w Capgemini? Oto co musisz umieć

Capgemini planuje zatrudnić w tym roku 150 ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa oraz nowoczesnych technologii w dziale Projects & Consulting mieszczącym się w Katowicach i Krakowie.

Dział Projects & Consulting, w ramach którego funkcjonują te jednostki, jest międzynarodowy i należy do centrum biznesowego Cloud Infrastructure Services w Capgemini. W Polsce w jego skład wchodzi ponad 600 ekspertów z różnych dziedzin. Świadczą usługi z obszaru doradztwa biznesowego i IT oraz transformacji cyfrowej, współpracując z największymi firmami i organizacjami z całego świata. Pracują w Krakowie i w Katowicach. W stolicy Małopolski i Śląska ulokowano pierwsze centra serwisowe Capgemini, jakie powstały w Polsce, odpowiednio w 2004 oraz 2006 roku. Od tego czasu dynamicznie się one rozwijają, z roku na rok zatrudniając nowych specjalistów. W 2021 roku powiększą się o co najmniej 150 nowych pracowników.

Szef działu Projects & Consulting w Capgemini Beniamin Poznański wskazał, że „główne obszary naszej pracy to cyberbezpieczeństwo, testowanie i zarządzanie aplikacjami, digitalizacja, projektowanie rozwiązań IT, w tym przy użyciu ServiceNow, rozwiązań chmurowych, w oparciu o sztuczną inteligencję, a także analityka danych”.

Ten zakres naszego biznesu będzie przeżywał najbardziej dynamiczny wzrost w najbliższym czasie - podkreślił Beniamin Poznański.

W Katowicach, w ramach rozwoju zespołu Projects & Consulting, Capgemini otwiera dwie jednostki - Cybersecurity oraz Cyber Defence Center. Będą one pracować w nowym centrum biznesowym Face2Face. Cyber Defence Center będzie pierwszą tego typu jednostką Grupy Capgemini w Europie Wschodniej.

Nasz zespół cyberbezpieczeństwa w Polsce bardzo szybko się rozwija i zatrudnia obecnie ponad 70 osób. Mamy nadzieję, że wraz z poszerzaniem się portfolio naszych klientów, do końca roku będziemy zatrudniać łącznie 150 pracowników, z czego 30 osób będzie dedykowanych do ciągłej pracy w CDC. Poszukujemy osób z biegłą znajomością rozwiazań SIEM/SOAR, Cloud Security, aplikacji IAM/PAM oraz języka angielskiego. Oferujemy pracę w wysoko wykwalifikowanym zespole, przy międzynarodowych projektach, gdzie ważny jest regularny rozwój w zakresie innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii - powiedział szef zespołu cyberbezpieczeństwa w Capgemini Polska Michał Sosinka.

W Krakowie i Katowicach planowany jest również rozwój jednostki Living Lab, która bada tzw. Connected Employee Experience, czyli pracuje nad poprawą tych elementów środowiska pracy, które wpływają na odczucia pracowników.

Capgemini specjalizuje się we wdrażaniu cyfrowych innowacji dla biznesu, w rozwiązaniach z zastosowaniem automatyzacji i robotyzacji, sztucznej inteligencji, transferu danych i procesów w chmurze.

ISBnews/RO

