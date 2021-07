Przez elektromobilność zdrożeją mieszkania

Nowe przepisy w sprawie ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej na potrzeby rozwoju elektromobilności wpłyną na ceny mieszkań - informuje Polski Związek Firm Deweloperskich. Wiązać się to będzie z większymi inwestycjami w niezbędną infrastrukturę energetyczną.

Chodzi o majowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej na potrzeby rozwoju elektromobilności. Jego celem jest przede wszystkim rozwój infrastruktury ładowania dla samochodów elektrycznych.

W przypadku budynków wielolokalowych ten iloczyn rośnie do 50 proc. liczby wszystkich stanowisk postojowych.

Dyrektor generalny PZFD Konrad Płochocki powołując się na dane GUS przypomniał, że w 2020 roku deweloperzy oddali do użytkowania ponad 140 tys. mieszkań.

Gdyby istniała konieczność zapewnienia minimalnej mocy przyłączeniowej dla 50 proc. miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych, to zapotrzebowanie na energię urosłoby w Polsce w 2020 r. o 388,5 MW. A takie zapotrzebowanie będzie rosnąć rokrocznie - zaznaczył dyrektor.

PZFD zwraca uwagę, że rokroczny wzrost o 388,5 MW jest równoważny zapotrzebowaniu na energię jednej czwartej Warszawy, co odpowiada niemal 40 proc. energii planowanej do produkcji przez Elektrownię Ostrołęka C czy jednej piątej mocy Elektrowni Turów.