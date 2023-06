Deweloperzy dobrze oceniają Bezpieczny Kredyt

Wszystkie rozwiązania, które wpływają na poprawę dostępności mieszkań należy ocenić pozytywnie, a do takich należy z pewnością Bezpieczny Kredyt 2 proc. – komentują w zaprezentowanym stanowisku przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZDF).

„Szacuje się, że luka mieszkaniowa w Polsce wynosi około 2 miliony mieszkań. Tymczasem pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys gospodarczy sprawiły, że marzenia o zakupie nieruchomości dla wielu osób stały się niemożliwe do realizacji. Dlatego cieszy nas wejście w życie projektu Bezpieczny Kredyt 2 proc., bo to szansa zarówno dla Polaków, jak i dla sektora budownictwa mieszkaniowego i branż z nim powiązanych” – mówi Patryk Kozierkiewicz z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Jego zdaniem jednak, trudno jednoznacznie oszacować efekt końcowy wprowadzanego rozwiązania na sektor. Program zakłada możliwość skorzystania z preferencyjnego kredytu przy zakupie mieszkania nowego, jak i z rynku wtórnego.

„Rynek pierwotny odbija się dziś od dna. W biurach sprzedaży firm deweloperskich pojawia się coraz więcej klientów. Czerwiec może być najlepszym miesiącem w tym roku pod względem sprzedaży nowych mieszkań. To m.in. efekt wydania zalecenia do rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tym niemniej, żeby dojść do dynamiki kredytowej z 2021 roku miesięcznie w ramach programu powinno być udzielane 10 tys. kredytów, co nie jest możliwe w obliczu założeń przyjętych przez ustawodawcę, a także biorąc pod uwagę możliwości techniczno-organizacyjne banków” – uważa Kozierkiewicz.