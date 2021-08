Transformacja cyfrowa priorytetem firm prywatnych

Liderzy firm prywatnych wskazują, że mijający kryzys wywołany pandemią miał największy wpływ na przyspieszenie transformacji cyfrowej w ich organizacjach

W badaniu przeprowadzonym przez firmę doradczą Deloitte „Kryzys katalizatorem zmian: przyspieszenie transformacji” odpowiedziało tak aż 69 proc. ankietowanych. Ponad jedna trzecia respondentów przyznała, że w ich przedsiębiorstwach transformacja cyfrowa była reakcją na kryzys, a zaledwie jedna czwarta badanych organizacji rozpoczęła ją przed wybuchem pandemii.

Najnowsze globalne badanie przeprowadzone przez Deloitte Private pokazuje, że firmy prywatne na całym świecie w wyniku pandemii przyspieszyły cyfrową transformację poprzez zwiększenie inwestycji w technologie i ich wdrożenie. Technologia jest obok wzrostu produktywności (ukierunkowanie na klienta, innowacje produktowe, wzrost przychodów) jednym z dwóch obszarów, w których ankietowani robili największe postępy w zakresie budowania odporności przedsiębiorstwa. 18 proc. zapytanych deklaruje, że kwestie przyspieszenia transformacji cyfrowej ma w pełni opracowane, 45 proc. jest w połowie drogi, a jedna czwarta rozpoczęła wdrażanie zmian.

Strategia wzrostu

Transformacja cyfrowa jest drugą, tuż za wzrostem produktywności, strategią rozwoju dla badanych firm na najbliższy rok – odpowiedziało tak 43 proc. respondentów – i trzecią na najbliższe trzy lata (42 proc.).

Nasi respondenci mają duże oczekiwania co do korzyści, jakie inwestycje technologiczne przyniosą ich organizacjom. Wierzą, że transformacja cyfrowa przyczyni się między innymi do zwiększenia zaangażowania klientów, wzrostu sprzedaży, wzmocnienia zdolności zarządzania oraz minimalizacji kosztów – mówi Jan Michalski, partner w dziale konsultingu Deloitte, lider Deloitte Digital CE.