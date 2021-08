Trybuchowski ukarany przez KNF za GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła karę finansową w wysokości 850 000 zł na byłego członka zarządu GetBack Pawła Trybuchowskiego, który pełnił swoją funkcję w okresie od 19 kwietnia 2012 r. do 1 grudnia 2017 r. za naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę, podała Komisja

Wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną na Pawła Trybuchowskiego jest konsekwencją wydania 17 grudnia 2019 r. decyzji nakładającej na GetBack karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł m.in. w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia skonsolidowanego raportu półr. za I półr. roku obrotowego 2017, raportu półr. za I półr. roku obrotowego 2017, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. roku obrotowego 2017 oraz raportu kwartalnego za III kw. roku obrotowego 2017 oraz nieopublikowaniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017, raportu rocznego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. roku obrotowego 2018 - czytamy w komunikacie.

Komisja podkreśla, że w przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym informacyjnych.

Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Statut emitenta nie przywidywał ograniczenia odpowiedzialności Pawła Trybuchowskiego do określonych kategorii spraw, zatem ponosi on odpowiedzialność za naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych - czytamy także.

Komisja przypomniała, że Paweł Trybuchowski nadzorował w spółce obszar relacji inwestorskich (do 28 sierpnia 2017 r., tj. przed publikacją raportów okresowych spółki), obsługi klienta i marketing, ryzyka i analiz, IT, biuro projektów oraz biuro pomocy i wsparcia dłużnika. Oznacza to, że jego kompetencje dotyczyły zarządzania sferą działalności spółki w zakresie raportowania informacji bieżących i poufnych.

Działania Pawła Trybuchowskiego, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją organu nadzoru - czytamy dalej.

Komisja podkreśla, że stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje emitenta, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez spółkę. Z tego względu nakładana kara powinna mieć charakter adekwatny.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 1 000 000 zł.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

ISBNews, mw