Jest dobrze, ale niewiadomych sporo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podało wyniki finansowe za I kwartał tego roku. Roku, który zaczął się poważnymi perturbacjami na rynku węglowodorów spowodowanych wojną w Ukrainie, chociaż już od końca ubiegłego roku ceny gazu wzrosły pięciokrotnie, a to za sprawą manipulacji rosyjskiego Gazpromu, który swoimi działaniami wyprzedzał i asekurował decyzję Rosji o wojnie z Ukrainą.

Polska podejmując już zdecydowanie wcześniej ważne decyzje o dywersyfikacji dostaw gazu znajduje się w wyjątkowo korzystnej sytuacji w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Możemy liczyć na pokaźne dostawy LNG. Praktycznie z miesiąca na miesiąc rośnie wydobycie własne PGNiG. Magazyny gazu są obecnie zapełnione w blisko 90 proc. W porównaniu z innymi krajami europejskim jesteśmy w tej dziedzinie liderem. Już za kilka miesięcy miesięcy ruszy gazociąg Baltic Pipe, dzięki któremu do Polski będzie płynął gaz z Norwegii.

Wzrost wydobycia stał się możliwy dzięki intensyfikacji działań na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W stosunku do I kwartału 2021 roku liczba koncesji, jakimi dysponuje PGNiG Upstream Norway, norweska spółka zależna PGNiG, wzrosła prawie dwukrotnie. W efekcie skutecznych akwizycji oraz intensywnych prac nad zagospodarowaniem złóż, wolumen własnego wydobycia PGNiG Upstrem Norway wzrósł o ok. 250 proc., do 0,77 mld m sześc. wobec 0,22 mld m sześc. w I kw. 2021 roku. Działalność wydobywcza w Polsce i za granicą pozwoliła na wypracowanie ok. 90 proc. zysku EBITDA.

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła ponad 47 mld złotych przychodów, 8 mld zł wyniku EBIT i ponad 4 mld zł zysku netto. Głównie wpływ na to miał wzrost cen gazu ziemnego, którego notowania w I kwartale tego roku osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy. Jednak wzrosły także koszty do 39,39 mld zł wobec 12,12 mld zł w tym samym okresie 2021 roku.

Niestety w nadchodzących miesiącach trzeba liczyć się z wieloma niewiadomymi. Co się stanie gdy Rosja całkowicie odetnie dostawy gazu do Europy? Jak będą wyglądały ceny tego paliwa? O ile wzrosną? Z pewnością pojawią się kolejne kraje chętne do odbioru LNG. Jak wówczas będą wyglądały dostawy do Polski? Jaka będzie tegoroczna zima?

Zarząd PGNiG, spółki giełdowej rekomendował niewypłacanie dywidendy za ubiegły rok, chociaż strategia przewiduje jej wypłatę w wysokości do 50 proc. zysku. Trzeba jednak dysponować zasobami finansowymi pozwalającymi na minimalizowanie skutków ryzyka rynkowego, które obecnie jest niezwykle duże.

Lepiej widzieć szklankę do połowy pełną, ale trzeba być gotowym na zapobieganie możliwemu ubytkowi jej zawartości. PGNiG zrobił i robi w tej dziedzinie naprawdę dużo. Wyraźnie można dostrzec kierunek, do którego zmierzamy – bezpieczeństwo energetyczne.

Robert Olesiński

