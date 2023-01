Bez bezrobocia i z wyższą płacą

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej poinformował, że w listopadzie 2022 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3 proc. Najniższy poziom bezrobocia odnotowany został w Czechach (2,7 proc.), a w Niemczech wyniosło tyle co w Polsce – 3 proc.

A więc nasz kraj jest w europejskiej czołówce pod tym względem. Najwyższy wskaźnik bezrobocia ma Hiszpania, 12,4 proc. Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,5 proc., a w krajach UE 6 proc.

Takie są fakty. W tym kontekście przypominają się „przestrogi” niektórych ekonomistów i polityków, którzy przy okazji podnoszenia przez rząd płacy minimalnej wieszczyli wzrost liczby osób bez pracy. Zwolnienia, bankructwa itp. Nic takiego się nie stało. I to mimo pandemii, napływu setek tysięcy nowych pracowników z ogarniętej wojną Ukrainą.

W 2015 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 1750 zł brutto, od 1 lipca 2023 r. będzie wynosić 3600 zł brutto. A więc to wzrost o blisko 106 proc. Jeszcze lepiej to wygląda w porównaniu kwoty netto, czyli „na rękę”. W 2015 r. do portfela trafiało 1286,16 zł, a od 1 lipca 2023 r. będzie to 2783,86 zł. Czyli wzrost o 116 proc. Warto przypomnieć też, że stawka godzinowa wynosi od początku tego roku wynosi 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. będzie to 23,50 zł brutto.

A jeszcze całkiem nie tak dawno, bo 10 lat temu bezrobocie sięgało blisko 15 proc. Bez pracy było 2,3 mln osób. A za godzinę płacono … 5 zł. Mamy więc nie tylko obniżenie bezrobocia, ale także zdecydowane podniesienie dochodów pracowników.

Robert Olesiński