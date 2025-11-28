Przełom! Inflacja już w listopadzie wróciła do celu NBP

Inflacja konsumencka wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc., podał też GUS. Konsensus rynkowy wynosił: +2,6 proc. r/r i +0,2 proc. m/m. Cel inflacyjny NBP na rok 2025 wynosi 2,5 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2025 r. wzrosły o 2,4 proc. (wskaźnik cen 102,4) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,7 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,7 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,9 proc..

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1 proc., ceny nośników energii wzrosły o 0,1 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 2,2 proc..

Konsensus rynkowy wynosił: +2,6 proc. r/r i +0,2 proc. m/m.

Analitycy Banku Pekao: inflacja poniżej celu NBP!

Inflacja poniżej celu NBP. W listopadzie inflacja w Polsce wyniosła 2,4 proc. r/r. RPP obniży stopy procentowe w grudniu. I jeszcze ze dwa ciecia szybciutko na początku 2026 r. – ocenili dane inflacyjne analitycy Banku Pekao.

Ekonomiści mBanku: otwiera się duża przestrzeń do obniżek stóp procentowych

Inflacji za listopad należy się klasyk: ale urwał! 2,4% przy konsensusie 2,6% to 1) obniżka stóp 25pb w grudniu, 2) inflacja bazowa gdzieś w okolicy 2,6% (!!!), 3) Szerokie pole do inflacji <2% w 2026 roku, 4) Duża przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Baj baj cipijaj - wyliczają ekonomiści mBanku.

Eksperci ING Bank: zdecydowały niższe podwyżki cen energii

Spadek listopadowej inflacji do 2,4%r/r z 2,8%r/r, poniżej konsensusu na poziomie 2,6 (ING 2,5) był spowodowany niższymi podwyżkami cen energii, a także dalszym spadkiem inflacji bazowej do 2,8%r/r z 3,0%r/r. Presja cenowa ustępuje nie tylko po stronie cen energii i żywności, ale także inflacji bazowej. Grudniowa obniżka, której się spodziewaliśmy, stanie się zapewne konsensusem w obecnych warunkach. Oba wskaźniki, tj. CPI i bazowa w 4kw25 będą niższe od najnowszej projekcji NBP. Niestety Polska nie w pełni korzysta z tego spadku inflacji. Nikt z 25 klientów których spotkaliśmy w Londynie, w tym tygodniu nie podziełał naszego view, że Polska utrzyma pozycję Goldilock economy w 2026 roku. To wielka niewykorzystana szansa, ale też komunikacyjna porażka - skomentowali dane eksperci ING Banku Śląskiego.

Analitycy PKO BP: oczekujemy, że inflacja trwale wróciła do celu inflacyjnego

Inflacja CPI w listopadzie spadła do 2,4% r/r z 2,8% r/r , zdecydowanie silniej od oczekiwań (2,6% r/r). Tym samym inflacja w listopadzie była najniższa od kwietnia 2024. Do spadku przyczyniło się najprawdopodobniej obniżenie inflacji bazowej do ok. 2,6-2,7% r/r z 3,0% r/r w październiku, ale też kontynuacja korzystnych trendów cenowych na rynku żywności. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w listopadzie wzrosły o 2,7% r/r i 0,1% m/m – słabiej niż zwykle o tej porze roku. Najprawdopodobniej nadal rosną natomiast ceny ciepła – wskazuje na to drożejąca (zbiorcza) kategoria nośniki energii. Oczekujemy, że inflacja trwale wróciła do celu inflacyjnego, co pozwoli RPP na kontynuację ”nie-cyklu” obniżek stóp procentowych. Wobec dużej wrażliwości Rady na bieżące dane inflacyjne rośnie prawdopodobieństwo obniżki stóp na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP - piszą w komentarzu eksperci PKO BP.

