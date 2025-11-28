Dziś Black Friday. Na zakupach zachowaj zimną krew

Przed zakupami warto sprawdzać regulamin sklepu i informacje o dostawie i warunkach zwrotu – przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do wyprzedaży, m.in. podczas Black Friday, powinno się podejść z planem – wcześniej przygotować listę zakupów i ustalić budżet – dodaje.

Przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w przedstawionych PAP rekomendacjach dla konsumentów przed tegorocznym Black Friday zwrócili uwagę, że termin ten nie ogranicza się już do jednego dnia, ale – jak wskazali – to „często cały tydzień lub wręcz miesiąc promocji”.

Na wyprzedażach zadbaj o plan zakupów

„W tym czasie konsumenci są wyjątkowo intensywnie atakowani reklamami – w e-sklepach, aplikacjach, mediach społecznościowych. To sprzyja podejmowaniu impulsywnych decyzji, szczególnie gdy widzimy hasła typu »MEGA okazja«, »ostatnie sztuki« czy »promocja tylko dziś«” – zauważył UOKiK.

Dlatego eksperci Urzędu zachęcają, by do wyprzedaży podejść z planem: wcześniej przygotować listę potrzebnych rzeczy, ustalić budżet, a dopiero później sprawdzać oferty. Takiemu podejściu pomóc może też proste pytanie zadane samemu sobie: czy naprawdę tego potrzebuję? Czy tylko chcę tego pod wpływem agresywnego przekazu marketingowego?

Zwracaj uwagę na informacje o obniżkach

Klienci powinni też zwracać uwagę na prawidłowe oznaczanie obniżek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – jak podał UOKiK – sprzedawcy powinni pokazywać najniższą cenę z 30 dni przed wprowadzeniem promocji i to od niej liczony jest rabat. Urząd przypomina, że informacja ta powinna być czytelna i umieszczona wszędzie tam, gdzie sklep komunikuje obniżkę – zarówno w internecie, jak i w sprzedaży stacjonarnej. Dzięki temu można łatwo ocenić, czy ma się do czynienia z rzeczywistą zniżką, czy jedynie z podmianą etykiety i marketingowym trikiem – dodał UOKiK.

Bądź ostrożny wobec egzotycznych ofert

Eksperci uczulają też na oferty pochodzące spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Azji. Przypominają, że w mediach społecznościowych mnożą się reklamy stylizowane na polskie, lokalne sklepy – z polsko brzmiącą nazwą, mówiące o „likwidacji magazynu” czy „rodzinnym biznesie w potrzebie”.

„Po wejściu na stronę okazuje się często, że to pośrednik działający w modelu dropshippingu, a towar jest wysyłany bezpośrednio z chińskiego magazynu. W takich sytuacjach znacząco utrudnione mogą być zwroty, reklamacje czy dochodzenie roszczeń. Dlatego zawsze warto sprawdzić regulamin, dane firmy, adres, kraj siedziby, NIP – informacje o czasie dostawy oraz warunkach zwrotu. Jeżeli brakuje pełnych danych przedsiębiorcy lub są one sprzeczne, lepiej zrezygnować z zakupu” – podkreślili przedstawiciele Urzędu.

Podstępna metoda BNPL

Zwrócili też uwagę na inne elementy stosowane m.in. podczas Black Friday – np. oferty „kup teraz, zapłać później” (ang. BNPL). Wskazał, że tego typu usługi przedstawiane są jako szybkie i wygodne, często z hasłami o „0 zł na start”.

„W praktyce to forma kredytu lub pożyczki, a brak terminowej spłaty może oznaczać naliczenie odsetek, dodatkowych opłat i negatywne konsekwencje dla historii kredytowej. Szczególnie w czasie intensywnych wyprzedaży łatwo stracić kontrolę, jeśli korzystamy z kilku takich usług naraz” – przekazał Urząd.

Eksperci zachęcają, by przed skorzystaniem z odroczonej płatności sprawdzić wszystkie koszty, regulamin usługi i uczciwie ocenić, czy w kolejnych miesiącach rzeczywiście będzie nas stać na spłatę zobowiązań.

Zachowaj zimną krew, gdy cię nakłaniają do szybkich zakupów

W okresie wyprzedaży nasilają się także tzw. dark patterns, czyli (zgodnie z definicją UOKiK) zwodnicze rozwiązania w interfejsach sklepów i aplikacji.

„Chodzi o sprytne mechanizmy mające skłonić nas do jak najszybszego kliknięcia »kupuję« lub »akceptuję«: liczniki odliczające czas do końca promocji, które w rzeczywistości resetują się przy ponownym wejściu na stronę, komunikaty o »ostatnich sztukach« wyświetlane bez związku z prawdziwym stanem magazynu czy automatycznie zaznaczone dodatkowe usługi, jak ubezpieczenie, płatna subskrypcja albo droższa dostawa. W takich sytuacjach warto zachować szczególną uwagę, czytać wszystkie komunikaty na ekranie i świadomie odznaczać niechciane opcje” – wyjaśnili przedstawiciele Urzędu.

Przypominają, że towary kupione na promocji co do zasady podlegają reklamacji na takich samych zasadach, jak produkty sprzedawane w regularnej cenie, a przecena nie może być pretekstem do ograniczania odpowiedzialności sprzedawcy za wady. Wyjątkiem jest jasno wskazana wada, z powodu której obniżono cenę – np. uszkodzone opakowanie czy rysa na obudowie; wówczas tej konkretnej wady nie możemy reklamować.

W przypadku zakupów na odległość, czyli np. przez internet, co do zasady przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy, bez podawania przyczyny. W sklepach stacjonarnych prawo do zwrotu w przypadku rozmyślenia się kupującego nie wynika z przepisów, ale z dobrowolnej polityki sklepu. I jeżeli jest oferowane, to na warunkach określonych przez sprzedawcę – np. co do terminu czy formy zwrotu środków. Natomiast także w sklepach stacjonarnych mamy pełne prawo do reklamacji wadliwego towaru.

UOKiK zachęca, by w razie problemów z promocją lub podejrzeń, że oferta mogła naruszać prawa konsumentów, powinno się w pierwszej kolejności złożyć reklamację u sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, a w razie wątpliwości korzystać z pomocy rzeczników konsumentów. Szczegółowe informacje, poradniki oraz przykłady nieuczciwych praktyk można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

