Samozbiory jednak bez podatku?

Minister rolnictwa pochylił się nad obowiązkiem odprowadzania podatku VAT od samozbiorów, które wielu rolników wprowadziło z powodu braku opłacalności produkcji. Według wykładni resortu finansów, nieodpłatne samozbiory powinny zostać opodatkowane.

Szef Ministerstwa Finansów przypomniał, że rolnicy ryczałtowi są zwolnieni z VAT, a ich produkty – także te udostępniane w ramach samozbiorów, nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą – nie podlegają podatkowi. Producenci rolni nie muszą również wystawiać faktur. Inaczej wygląda sytuacja rolników będących czynnymi podatnikami VAT. Nieodpłatne przekazanie przez nich towarów może być opodatkowane, jeśli przy ich wytworzeniu odliczono VAT.

Resort rolnictwa zwrócił się do decydentów z wnioskiem o szybkie przyjęcie przepisów zwalniających plantatorów z wymogu uiszczania podatku.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro wPolsce24

