Życzenia z drugiego stanu wojennego

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy portalu wGospodarce.pl

Nie jest to łatwy czas. Nie jest to spokojny i radosny czas, gdy dokonuje się gwałt na porządku prawnym i to rękami tych, którzy szli z hasłem „przywracania praworządności” na ustach. Nie jest łatwo bez emocji obserwować bieżące wydarzenia związane z zamachem na media publiczne. Kiedy już wyglądało na to, że wojna polsko-polska doszła do punktu oczyszczenia, sfrustrowani zwolennicy PO oraz przeciwnicy PiS doznali swojego katharsis, okazuje się, że turbulencje tylko się nasiliły, a zamach na media jest czymś, co przejdzie do historii jako wydarzenie bezprecedensowe w historii III Rzeczypospolitej - podobny precedens miał przecież miejsce, owszem, tylko za PRL, w stanie wojennym.

Tymczasem wrogie przejęcie mediów publicznych dokonywane jest z obejściem prawa przez zastosowanie prowizorki legislacyjnej, przypominającej hydraulika, który poprowadził rurę do prysznica od zlewu kuchennego. To nie jest działanie w ramach unormowanych zasad, spisanych jako porządek prawny. Do tego dokonywane jest wyjątkowo agresywnie, praktycznie przez napaść fizyczną.

Wbrew wielu panicznym głosom z akcji „wolne media”, PiS nigdy nie wyłączył TVN. Natomiast PO od razu wyłączyła TVP. Niech to da Wam wszystkim do myślenia.

Za PiS nie było więźniów politycznych i aresztowań za poglądy. Tu, już od samego początku rządów PO widać, że może być inaczej. Do tego prawo nie ma żadnego znaczenia, a Konstytucja, jak widać, obowiązuje już tylko w teorii. Widać, że „przyszło nowe” i prawo „zrobimy sobie nowe”, i „konstytucję też zmienimy”, skoro ostatnie działania są w sprzeczności z konstytucją. Wszystko to w myśl zasady „Skoro fakty przeczą teorii, to tym gorzej dla faktów”. Czyli „jeśli nasze działania przeczą konstytucji, to tym gorzej dla konstytucji”.

Zamach na media publiczne obserwuję też w pewnym sensie z podwójnym zażenowaniem. Dziennikarzem nie jestem od wczoraj. Tę drogę zacząłem już dwadzieścia lat temu. W tym czasie dane mi było pracować w różnych redakcjach, także w TVP w różnych politycznych rozdaniach, także w jednych redakcjach z tymi, którzy dziś tak triumfalnie wracają na coś, co przez lata „banicji” cały czas uważali za „swoje”. Było to jeszcze w znacznie bardziej cywilizowanych czasach, zanim wojna polsko-polska zmieniła tak wiele w publicznym dyskursie, jego tonie i jego zaciekłości, zanim po dobrych obyczajach pozostało tylko wspomnienie. W owym czasie znaliśmy się, pracowaliśmy razem, szanowaliśmy, a nawet lubiliśmy. Różnice w poglądach nie rzutowały tak bardzo na współpracę, bo każdy miał prawo do swoich poglądów, a konkretne poglądy nie były przepustką do pełnienia danej funkcji. Były tylko poglądami, które każdy, idąc do pracy w mediach, pozostawiał w domu. Jakże wiele się zmieniło… Ich dzisiejszą radość w pewnym sensie rozumiem, jednak metody jakimi to się teraz dokonuje, powinny budzić jednak odrazę. Koledzy i Koleżanki, życzę Wam dokonania pewnego rachunku sumienia, czy jest się z czego tak cieszyć, działając w takich okolicznościach.

To, że TVN nie pokazuje tych dantejskich scen, jakie towarzyszą przejmowaniu stołków w mediach publicznych, to nie znaczy, wszyscy w Polsce tego nie widzą! Widzą. Przypominam: mamy internet - wszystko widać! I jest to straszny wstyd. Jak to wszystko wygląda? Właśnie tak jak początek realnej dyktatury. Jakby do władzy doszła wojskowa junta i w grudniu 2023 ogłosiła drugi stan wojenny. Do tego „wyższą koniecznością” usprawiedliwiając swoje agresywne działania związane z łamaniem prawa. O taką praworządność walczyliście?

Obserwuję też z pewnym zażenowaniem wspierającą te zmiany część znajomych. Nawet oni, jawnie okazując radość z tego, co się teraz dzieje, są wyszydzani przez wielu własnych znajomych. Nic dziwnego. Wyborcami PO/KO mieli być kosmopolici, „intelektualiści”, którzy są emanacją nowoczesności, szyku, klasy i wielkomiejskości w myśleniu. Tymczasem, przy okazji najbardziej gorliwego, kibicowania tak brutalnie i nielegalnie przeprowadzanym zmianom, odzywają się w nich instynkty tak kibolsko-prymitywne, odzywa się przy tym tak ogromna rządza krwi, że do pełnego i rzetelnego ich portretu tylko pochodni i wideł im brakuje. A wszystko można i nam się należy, bo TKM! (teraz … my!). To też widać jak na dłoni. Nawet jeśli oni teraz czekają na pierwszą gwiazdkę, to i tak cały czas na ich niebie przyświeca im te ich słynne osiem. To na pewno nie jest zdrowa sytuacja.

Mam jednak nadzieję, że głowy wszystkich się ostudzą i refleksja jednak przyjdzie, bo to, co widać, jest po prostu chore. To też wykorzystywanie ludzi chorych z nienawiści

Mimo wszystko, są to Święta Bożego Narodzenia, nawet jeśli ta nazwa bywa wypierana przez anonimowe, pozbawione konotacji religijnych puste słowo „święta”. Niech będzie to czas pełny - pełny mądrości, refleksji, zrozumienia i wybaczenia. Taki, który zawsze miał ten sam cel: jednoczyć. Przez te kilka świątecznych dni zapomnijmy o tym, co nas dzieli przy wigilijnych stołach, w gronie najbliższych. Jak co roku świętujemy to, że rodzi się Jezus Chrystus, a więc rodzi się nowa nadzieja dla wszystkich, bez wyjątków. Niech narodzi się nowa nadzieja i niech ludzka przyzwoitość weźmie górę nad ludzką niegodziwością. I niech ktoś opanuje to szaleństwo, bo to, co teraz się dzieje, można oceniać jako normalne tylko jeśli widzi się świat w krzywym zwierciadle.

Wszystkiego najlepszego wszystkim Państwu.