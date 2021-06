Sasin: Dlaczego warto kupować polskie?

Pełniąc obowiązki wicepremiera i ministra aktywów państwowych, staram się codziennie dbać o dobro i ochronę krajowych firm. Uważam, że to obowiązek rządzących, dlatego na każdym kroku podkreślam wagę patriotyzmu gospodarczego oraz promocji krajowego biznesu i jego produktów lub usług. Bezapelacyjnie kapitał ma narodowość i nie jest bez znaczenia, skąd pochodzi, do kogo należy, kto czerpie z tego zyski, a potem w co je inwestuje

Nawet pozornie niewielkie zakupy każdego z nas przyczyniają się m.in. do tworzenia nowych miejsc pracy, czyli pobudzania koniunktury gospodarczej. Zachęcam do kupowania polskich produktów – na przykład żywności, ponieważ ważne jest również to, by droga od producenta do konsumenta była możliwie najkrótsza. W przypadku warzyw i owoców najzdrowsze to te, które są uprawiane w naszym klimacie i rejonie naszego zamieszkania. Często mają one smak i zapach, które wspominamy z dzieciństwa, czyli rodzinnego domu i ogrodu. Specjaliści od rynku oceniają, że z każdej złotówki wydanej na polski produkt ponad 70 gr zostaje w naszej gospodarce, jeśli kupujemy importowany, to tylko 25 gr. W skali kraju są to miliardy.

Obecnie jesteśmy w bardzo ważnym okresie wychodzenia z pandemii i odbudowywania wzrostu gospodarczego, dlatego jeśli to tylko jest możliwe, powinniśmy wspierać rodzime firmy. Jest to w naszym wspólnym interesie, by gospodarka jak najszybciej wróciła na drogę normalnego funkcjonowania. Walka z pandemią pokazała też, że jeżeli państwo chce dobrze i sprawnie funkcjonować, musi mieć kontrolę nad strategicznymi firmami i sektorami gospodarki. I wcale nie należą do nich tylko banki czy sektor paliwowy, ale także samodzielna produkcja żywności, leków czy transport. Na dodatek w sytuacjach kryzysowych, mając pod kontrolą duże państwowe firmy, zdecydowanie łatwiej jest nam w czasie epidemii przestawić produkcję na inne potrzeby.

Chcę też podkreślić, że wspieranie rodzimych firm przekłada się na społeczną odpowiedzialność biznesu. Jeśli polskie przedsiębiorstwa mają warunki do rozwoju, to korzystają na tym także lokalne społeczności, sponsoring sportowy oraz różne formy aktywności społecznej. Podczas pandemii to właśnie one pierwsze, i to bardzo aktywnie, włączyły się w walkę z COVID-19. Na wsparcie szpitali i zapewnienie środków ochrony dla obywateli przeznaczyły ogromne pieniądze.

Za każdym polskim produktem stoją konkretne pieniądze, miejsca pracy, rozwój i kapitał do dalszych inwestycji. Dlatego musimy w większym stopniu przekonać Polaków, by wybierali rodzime produkty. Cały czas należy też zwiększać świadomość, że to, co kupujemy, ma znaczenie. Często większe, niż nam się wydaje…

Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych