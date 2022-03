Rosyjska matko - odbierz syna z niewoli!

Ukraińska armia wystosowała w środę apel do matek rosyjskich żołnierzy wziętych na Ukrainie do niewoli, aby pojechały tam odebrać swoich synów - poinformowało ministerstwo obrony Ukrainy.

Według Kijowa armia Ukrainy ma dziesiątki rosyjskich jeńców.

Podjęto decyzję o zwrocie schwytanych rosyjskich żołnierzy matkom, jeśli przyjadą na Ukrainę, do Kijowa, by ich odebrać — napisał w oświadczeniu resort.

My Ukraińcy w przeciwieństwie do faszystów Putina nie walczymy z matkami i ich dziećmi w niewoli. Czekamy na Was w Kijowie! — podkreślono.

wPolityce.pl/ as/