Znowu atak na GROTa! Teraz uderza Lewica!

Niedawno miały miejsce kolejne kontrowersje wokół karabinka GROT. Tym razem produkt PGZ nie był atakowany przez media z zagranicznym kapitałem lecz… polskich posłów!

Awantura o GROTa miała miejsce podczas obrad podkomisji sejmowej (chodzi o Sejmową Komisję Obrony Narodowej). Posłowie i wysocy rangą dowódcy Sił Zbrojnych RP debatowali nad dalszym wdrażaniem karabinka do SZRP, jego modernizacją i planami eksportowymi.

O ile w obronie polskiego produktu (będącego, dodajmy, też hitem eksportowym i orężem, który doskonale sprawdza się na Ukrainie) stawali przedstawiciele Sił Zbrojnych czy członkowie zarządu Fabryki Broni „Łucznik” atak na karabinek przypuszczali… posłowie opozycji - reprezentant Lewicy Andrzej Rozenek (były współpracownik Jerzego Urbana z tygodnika „NIE”) oraz Paweł Poncyliusz.

CZYTAJ:

Jaki jest GROT? Żołnierze oceniają

Ataki Rozenka były szczególnie zajadłe, choćby wtedy, gdy poseł deklarował:

Grot jest konstrukcją tak wadliwą, że wymyka się skali

Przeciw tym opartym na nieprawdzie konfabulacjom wyszedł gen. bryg. Artur Kuptel, który, jak cytuje Michał Bruszewski z Defence24, wskazywał na testy, jakie przeszła broń:

W 2017 r. zostały przeprowadzone badania kwalifikacyjne przedmiotowego karabinka, które zakończyły się wynikiem pozytywnym (…) W latach 2017 – 2022 do Sił Zbrojnych RP dostarczono 53 tys. kompletów karabinków. W trakcie eksploatacji pozyskanych MSBS Grot użytkownicy mieli okazję zgłaszać wnioski i rekomendacje aby zwiększyć funkcjonalność i ergonomię wyrobu. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w kolejnych modyfikacjach karabinkach w wersjach A1 i A2. Na podstawie planu modernizacji technicznej (…) w latach 2020-2026 (…) sumarycznie podpisane umowy (…) umożliwiają wprowadzenie do Sił Zbrojnych RP 236 685 kompletów, dostarczono prawie 80 tys. karabinków

Co ważne sama Fabryka Broni chce zwiększyć produkcję, zwłaszcza po tym jak świetnie GROT sprawdził się na Ukrainie - na dowód czego można przedstawić opinie tamtejszych żołnierzy! A to nie koniec planów eksportowych! Jak wskazał bowiem Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora Departamentu Projektu Strategicznych Ministerstwa Aktywów Państwowych:

Jesteśmy na ukończeniu procesu certyfikacji Grot-a w USA, bardzo możliwe, że od przyszłego roku będziemy mogli eksportować tę broń na amerykański rynek cywilny. Oczywiście też karabinki, ale nie bezpośrednio z Fabryki Broni Radom trafiły do naszego wschodniego sąsiada, Ukrainy

Jednak na te słowa posłowie opozycji zareagować mieli wściekłymi atakami! Wskazywano, że GROT to karabin wadliwy i konstrukcyjnie kaleki, wytykano też jakoby o GROCie mówiono, iż jest to „najlepszy karabin na świecie” (trudno sobie takie wypowiedzi przypomnieć - z pewnością zgodnie z prawdą wskazywano, że jest to karabin na modłę NATOwską).

CZYTAJ KONIECZNIE:

Ekspert: Rzekome wady Grota dotyczą starych wersji

Ataki skutecznie odpierał Seweryn Figurski z „Łucznika”:

Grot nie ma wad konstrukcyjnych (…) Miał choroby wieku dziecięcego, reagowaliśmy na bieżąco, słuchaliśmy użytkowników (…) reklamacje są obecnie na bardzo niskim poziomie, a jest ich (karabinków) na wyposażeniu kilkadziesiąt tysięcy

Certyfikacja w USA to niedaleka przyszłość, można więc jednak oczekiwać, że i wtedy nastąpi nowa fala ataków na GROTa!

Defence24/ Arkady Saulski/