Początek końca polskiego rynku srebra?

Srebrne monety bulionowe podrożały. Rynek, który rósł w szybkim tempie, traci swoje inwestycyjne atrybuty.

Od 1 stycznia zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług, która wprowadziła VAT m.in. na platynowe i srebrne monety bulionowe i kolekcjonerskie sprowadzane z zagranicy.

Bulion to podstawowy, popularny produkt inwestycyjny na rynku srebra. Do końca zeszłego roku monety były sprzedawane według korzystnych zasad: importer płacił stawkę w wysokości 8 proc., a następnie tzw. VAT od marży, czyli podatek od wartości, jaką uzyskał ze sprzedaży. Zmiana, która nastąpiła 1 stycznia tego roku, polegała na tym, że procedurę VAT marża zastąpił pełny VAT, wynoszący w Polsce 23 proc. Oznacza to, że srebrne monety drożeją.

Jak bardzo? Na początku roku skala podwyżek nie jest jeszcze do końca znana, gdyż część sprzedawców może wyprzedawać zeszłoroczne zapasy, kiedy srebro było tańsze (chociaż nie jest to zbyt prawdopodobne, bo pod koniec roku inwestorzy gremialnie wykupywali popularne bulionówki, w sejfach dilerów mogły więc zostać albo jakieś resztki, albo mniej popularne, a tym samym mniej płynne monety).

Podatek winduje cenę

Nie mniej jednak podwyżki stały się faktem. Inwestorzy od lat działający na tym rynku zbierają informacje od sprzedawców i dzielą się nimi na swoich blogach. Kanał „Srebrne prowokacje” przeanalizował na początku stycznia oferty ośmiu funkcjonujących od wielu lat na polskim rynku dilerów i przyjrzał się cenom pięciu najbardziej popularnych jednouncjowych srebrnych bulionówek: Krugerrandowi, Wiedeńskiemu Filharmonikowi, Kanadyjskiemu Liściu Klonowemu, Britannii i Australijskiemu Kangurowi. Ponieważ ich ceny są zbliżone, zostały wrzucone do jednego worka i potraktowane jako jedna całość. Na dzień przygotowania materiału cena srebra w dolarach wynosiła 29,61, w złotych - 122,59, dolar kosztował 4,14 zł, a gram srebra - 3,94 zł.

Okazało się, że różnica między poszczególnymi sprzedawcami jest dość duża: cena minimalna to 152 zł za monetę, przy premii w stosunku do spot (ceny producenta) wynoszącej 29,41 zł (24 proc.), a maksymalna - 175 zł, z premią 52,41 zł (42,8 proc.).

Jakie na początku stycznia były ceny skupu bulionówek? Najmniej to 122,83 zł, czyli z premią (powyżej ceny spot) 0,24 zł (0,2 proc.), najwięcej - 143,61 zł, z premią 21,02 zł (17,2 proc.).

Kiedy inwestycja się opłaci?

Spread, czyli różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu, jest tym elementem inwestycji, który albo zachęca, albo zniechęca do inwestycji. W przypadku srebrnych monet bulionowych, gdybyśmy sprzedawali je u tego dilera, który ma najkorzystniejszą ofertę skupu, stracilibyśmy 8,39 zł, czyli 6,6 proc. Z kolei sprzedaż u drogiego dilera strata sięgnęłaby 52,17 zł, czyli 29,1 proc. Są to wartości skrajne, średni spread na jednouncjowej monecie bulionowej to około minus 18 proc.

Żeby inwestycja wyszła na zero, giełdowa cena uncji srebra musiałaby sięgnąć 150 zł. Dzisiaj, w środę 8 stycznia, wynosi ona niespełna 125 zł.

Co dalej z polskim rynkiem srebra? Przed wprowadzenie pełnego VAT, premia w stosunku do spot nie przekraczała 20 proc., a można było znaleźć oferty grubo poniżej tej granicy. Teraz o takie atrakcje będzie bardzo trudno.

Stanisław Koczot

