Czy wojna zagraża polskiemu atomowi? (WIDEO)

KGHM w temacie atomu nie pojawia się przypadkowo, ponieważ ta spółka zajmie się wybudowaniem na własny użytek małych elektrowni jądrowych - SMR. Pojawia się jednak pytanie - czy wojna na Ukrainie nie zagraża w jakimkolwiek stopniu kwestii atomu w Polsce? Gościem Maksymiliana Wysockiego jest Andrzej Kensbok, wiceprezes KGHM

Wojna zagraża wielu planom, na szczęście toczy się poza granicami Polski. To sytuacja bardzo niestabilna, nie wiemy jak się rozwinie. Zależy nam na pokoju. Także z jednej strony dodaje to niepokoju ogólnego w Europie. Wszyscy to odczuwamy, nawet w codziennych rozmowach. Z drugiej strony wojna uświadomiła Europie Zachodniej jak niedobre było uzależnienie się od importu rosyjskich węglowodorów, szczególnie gazu i opieranie energetyki na tanie uzupełnianie z Rosji. Tutaj pojawia się energetyka jądrowa jako alternatywa. Jest różne podejście, inaczej podchodzi do tego Francja, która ogłasza plany budowy nowych reaktorów. Inaczej Belgia, która wydłuża działanie swoich reaktorów, a jeszcze inaczej Niemcy, które wyłączają elektrownie. Natomiast Polska jako jeden z nielicznych krajów jest pozbawiona energetyki jądrowej. To ma swoje historyczne powody. (…) Wydaje się, że czas zamknąć okres niedostępności energetyki jądrowej w Polsce - mówi Kensbok.