Akcjonariusze Orlenu mają zdecydować o połączeniu z Lotosem

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen, które odbędzie się w czwartek w Płocku (Mazowieckie), ma zdecydować o połączeniu z Grupą Lotos. Wcześniej, podczas środowego NWZ, połączenie z PKN Orlen poparli akcjonariusze gdańskiego Lotosu.

Zgodnie z planowanym porządkiem czwartkowych obrad, akcjonariusze PKN Orlen mają rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie połączenia spółki z Grupą Lotos, podwyższenia kapitału zakładowego płockiego koncernu oraz zgody na proponowane zmiany w jego statucie.

Połączenie z Grupą Lotos to proces zainicjowany przez PKN Orlen w 2018 r. w ramach budowy multienergetycznego koncernu. NWZ PKN Orlen w tej sprawie ma rozpocząć się w czwartek o godz. 11. w płockim Domu Technika.

Na początku czerwca tego roku zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji jest zgoda akcjonariuszy obu spółek - Grupy Lotos i PKN Orlen, dotycząca warunków połączenia. Połączenie nastąpi z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen.

PKN Orlen informował wcześniej, że w wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Wskazywano zarazem, że zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona.