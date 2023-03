Dlaczego wciąż rozmawiamy o demografii? (WIDEO)

Podczas XXIII Konferencji Izby Domów Maklerskich IDM Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl rozmawiał z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju. Tematem były trendy demograficzne i zapobieganie ich negatywnym skutkom w najbliższych latach.

Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego w Polsce. W tym roku odbywa się pod hasłem ”Uczestnicy rynku kapitałowego wobec wyzwań współczesnej gospodarki”. To wydarzenie jest o tyle istotne, iż nie tylko podsumowuje miniony rok, ale też sygnalizuje najważniejsze tematy w nadchodzących miesiącach.

Tak naprawdę nasze bogactwo bierze się z tego ile mamy zasobów pracy i jak efektywnie pracujemy. Od tego zależą nasze wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o zasób pracy, to w ostatnich latach mamy pozytywne trendy. Nie sprawdziły się różnego typu prognozy mówiące o tym, że programy społeczne np. 500 + dezaktywizują osoby na rynku pracy. Stało się wręcz odwrotnie, aktywność zawodowa Polaków bardzo mocno wzrosła – powiedział Paweł Borys.

Osiągnęliśmy historyczne maksimum, 16, 5 mln osób zatrudnionych. Przekroczyliśmy średnią unijną jeżeli chodzi o wskaźnik aktywności zawodowej. Musimy mieć jednak świadomość, że demografia jest jednym z największych naszych wyzwań z perspektywie średnio, długoterminowej, bo szacuje się, że do roku 2051 z rynku pracy zniknie ponad 3 mln osób. Zaczniemy to odczuwać już bardzo szybko, w perspektywie trzech lat. To powinno zachęcać firmy przede wszystkim do zwiększenia inwestycji w automatyzację pracy, wzrost efektywności. I to właśnie będzie dobra odpowiedź na trendy demograficzne – powiedział Paweł Borys.